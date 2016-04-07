日韩经济指标预测--4月8日-4月15日****

马来西亚期市：棕榈油期货收跌，受马币走强拖累
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以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月4日当周 4月7日(四) 2350 日本未经季节调整经常账收支(亿日圆) 2月 盈余20,060 盈余5,208 4月8日(五) 0500 日本消费者信心指数 3月 -- 40.1 0600 日本服务业景气判断指数 3月 -- 44.6 4月11日当周 4月10日(日) 2350 日本机械订单(较前月) 2月 -- +15.0% (较上年同期) -- +8.4% 4月11日(一) 2100 韩国出口物价(较上年同期) 3月 -- -2.0% 进口物价(较上年同期) -- -7.4% 2350 日本银行放款(较上年同期) 3月 -- +2.2% 4月12日(二) 2350 日本国内企业物价指数(CGPI)(较前月) 3月 -- -0.2% (较上年同期) -- -3.4% 4月13日(三) 暂无重要经济数据公布 4月14日(四) 2300 韩国失业率 3月 -- 4.1% 4月15日(五) -- 韩国贸易收支(亿美元) 3月修正值 -- 顺差98 出口 -- -8.2% 进口 -- -13.8% 0200 日本汤森路透/益普索主要消费者信心指数 4月 -- 41.80 0200 韩国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 4月 -- 36.00 0430 日本工业生产修正值 2月 -- -6.2% 产能利用率指数(较前月) 2月 -- +2.6% (完) ***提取相关资料，请点选下列代码连结
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印尼国家石油公司(Pertamina)发言人周三表示，Balikpapan炼厂1月15日出现发电机问题，目前已经恢复正常运营。
(重发以对齐表格) 路透1月18日 - 印尼股市周三收高，止住七连跌，日常消费品类股占据上涨个股的近一半，而新加坡股市 则连续第三日下滑。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 上涨0.4%，因投资者认为美国当选总统特朗普对美元强 势的担忧将惠及一些东南亚股市。 在接受华尔街日报采访时，美国当选总统特朗普表示美国公司“无法(同中国)竞争，因为美元汇价太高了 ，这会扼杀我们自己。” 美元指数 最新报100.50，上涨0.2%，之前一度在周二跌至100.26，为12月8日以来最低。 印尼股市 录得八个交易日以来的首次上涨，上涨个股数量超过下跌个股数量。 投资者在留意印尼央行的动态，后者料在周四维持指标利率不变，在全球充斥不确定性以及国内面临价格 压力之际，该央行正在密切监控印尼卢比的走势。 马来亚银行金英证券分析师Rahmi Marina在一份报告中写道，为了在宏观经济稳定和国内经济复苏之间求 得平衡，本月指标利率预计会维持不变。 菲律宾股市 上涨0.5