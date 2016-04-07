版本:
中国
亚洲 | 2016年 4月 8日 星期五 07:42 BJT

更新版 1-企业并购：威瑞森通讯拟收购雅虎网络业务并参股雅虎日本--彭博

威瑞森通讯早在12月便对雅虎核心业务表达兴趣，当时财务长Fran Shammo表示，威瑞森将“检视是否有符合公司策略的业务”，其中包括电邮、新闻、体育与广告科技。

雅虎暂时搁置分拆对中国电商巨头阿里巴巴 持股的计划后，于2月启动核心业务的标售。

威瑞森对雅虎日本分公司35.5%股权的求购行动，可能令该公司领先所有竞购对手一步。

这项求购也可能迫使雅虎首席执行官梅耶尔(Marissa Mayer)退出，因为威瑞森执行长Lowell McAdam最近在电视访谈中表示，将雅虎资产与美国线上(AOL)资产合并，由AOL执行长Tim Armstrong领军，“对投资者而言是好事”。

纽约邮报上月报导称，梅耶尔一直在寻求与私募股权公司合作，希望达成一项“一揽子协议”，在出售公司的同时还能保住自己的职位。

威瑞森周四收跌2.84%。(完) (编译 徐文焰/陈宗琦；审校 李爽/王兴亚)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐