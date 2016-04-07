更新版 1-企业并购：威瑞森通讯拟收购雅虎网络业务并参股雅虎日本--彭博

马来西亚期市：棕榈油期货收跌，受马币走强拖累
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
威瑞森通讯早在12月便对雅虎核心业务表达兴趣，当时财务长Fran Shammo表示，威瑞森将“检视是否有符合公司策略的业务”，其中包括电邮、新闻、体育与广告科技。
雅虎暂时搁置分拆对中国电商巨头阿里巴巴 持股的计划后，于2月启动核心业务的标售。
威瑞森对雅虎日本分公司35.5%股权的求购行动，可能令该公司领先所有竞购对手一步。
这项求购也可能迫使雅虎首席执行官梅耶尔(Marissa Mayer)退出，因为威瑞森执行长Lowell McAdam最近在电视访谈中表示，将雅虎资产与美国线上(AOL)资产合并，由AOL执行长Tim Armstrong领军，“对投资者而言是好事”。
纽约邮报上月报导称，梅耶尔一直在寻求与私募股权公司合作，希望达成一项“一揽子协议”，在出售公司的同时还能保住自己的职位。
威瑞森周四收跌2.84%。(完) (编译 徐文焰/陈宗琦；审校 李爽/王兴亚)
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
印尼国家石油公司(Pertamina)发言人周三表示，Balikpapan炼厂1月15日出现发电机问题，目前已经恢复正常运营。
(重发以对齐表格) 路透1月18日 - 印尼股市周三收高，止住七连跌，日常消费品类股占据上涨个股的近一半，而新加坡股市 则连续第三日下滑。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 上涨0.4%，因投资者认为美国当选总统特朗普对美元强 势的担忧将惠及一些东南亚股市。 在接受华尔街日报采访时，美国当选总统特朗普表示美国公司“无法(同中国)竞争，因为美元汇价太高了 ，这会扼杀我们自己。” 美元指数 最新报100.50，上涨0.2%，之前一度在周二跌至100.26，为12月8日以来最低。 印尼股市 录得八个交易日以来的首次上涨，上涨个股数量超过下跌个股数量。 投资者在留意印尼央行的动态，后者料在周四维持指标利率不变，在全球充斥不确定性以及国内面临价格 压力之际，该央行正在密切监控印尼卢比的走势。 马来亚银行金英证券分析师Rahmi Marina在一份报告中写道，为了在宏观经济稳定和国内经济复苏之间求 得平衡，本月指标利率预计会维持不变。 菲律宾股市 上涨0.5