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市场报道 | 2016年 4月 8日 星期五 07:36 BJT

标题新闻：英国退欧公投临近，企业3月通过聘雇公司招聘长期雇员的增速创六个月最低--REC

注：REC是英国招聘与就业联合会的英文缩写

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选

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