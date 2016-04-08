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市场报道 | 2016年 4月 8日 星期五 09:44 BJT

《美国上市公司业绩公布日程表》--4月8日至4月15日

汤森路透4月8日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明，均为GMT
时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)： 
        
 开始日期   结束日期   公布时间  公司代码  业绩季度及公司名称
 (日-月-年  (日-月-年                      
 )          )                              
 11-4-16               AMC       AA.N      Q1 2016 美国铝业
 11-4-16    15-4-16    AMC       KMI.N     Q1 2016 Kinder Morgan Inc 
 12-4-16               BMO       FAST.OQ   Q1 2016 Fastenal Co 
 12-4-16               AMC       CSX.OQ    Q1 2016 CSX Corp 
 13-4-16               BMO       JPM.N     Q1 2016 摩根大通
 14-4-16               BMO       DAL.N     Q1 2016 达美航空(Delta Air Line)
 14-4-16               BMO       PGR.N     March 2016 Progressive Corp 
 14-4-16               BMO       PNC.N     Q1 2016 PNC Financial Services Group Inc 
 14-4-16               BMO       BLK.N     Q1 2016 贝莱德(Blackrock)
 14-4-16               10:45     BAC.N     Q1 2016 美国银行
 14-4-16               12:00     WFC.N     Q1 2016 富国银行(Wells Fargo)
 15-4-16               BMO       RF.N      Q1 2016 Regions Financial Corp 
 15-4-16    19-4-16    BMO       RAI.N     Q1 2016 Reynolds American Inc 
 15-4-16               BMO       C.N       Q1 2016 花旗集团
 15-4-16               BMO       SCHW.N    Q1 2016 嘉信理财(Charles Schwab)
 15-4-16    19-4-16    BMO       STX.OQ    Q3 2016 希捷(Seagate Technology)
    
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

  
    全球重要经济事件一览表       
    美国上市公司业绩公布日程表   
    金融市场假期一览表              
    美国重要政经日程            
    日本重要政经日程            
    中国重要政经日程            
    香港重要政经日程            
    台湾重要政经日程            

 (整理 李春喜; 审校 徐文焰)

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