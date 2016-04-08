《美国上市公司业绩公布日程表》--4月8日至4月15日

标题新闻：德国外长称就英国首相提出的“略为清晰”的退欧方式表示欢迎
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汤森路透4月8日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明，均为GMT 时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)： 开始日期 结束日期 公布时间 公司代码 业绩季度及公司名称 (日-月-年 (日-月-年 ) ) 11-4-16 AMC AA.N Q1 2016 美国铝业 11-4-16 15-4-16 AMC KMI.N Q1 2016 Kinder Morgan Inc 12-4-16 BMO FAST.OQ Q1 2016 Fastenal Co 12-4-16 AMC CSX.OQ Q1 2016 CSX Corp 13-4-16 BMO JPM.N Q1 2016 摩根大通 14-4-16 BMO DAL.N Q1 2016 达美航空(Delta Air Line) 14-4-16 BMO PGR.N March 2016 Progressive Corp 14-4-16 BMO PNC.N Q1 2016 PNC Financial Services Group Inc 14-4-16 BMO BLK.N Q1 2016 贝莱德(Blackrock) 14-4-16 10:45 BAC.N Q1 2016 美国银行 14-4-16 12:00 WFC.N Q1 2016 富国银行(Wells Fargo) 15-4-16 BMO RF.N Q1 2016 Regions Financial Corp 15-4-16 19-4-16 BMO RAI.N Q1 2016 Reynolds American Inc 15-4-16 BMO C.N Q1 2016 花旗集团 15-4-16 BMO SCHW.N Q1 2016 嘉信理财(Charles Schwab) 15-4-16 19-4-16 BMO STX.OQ Q3 2016 希捷(Seagate Technology) 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 全球重要经济事件一览表 美国上市公司业绩公布日程表 金融市场假期一览表 美国重要政经日程 日本重要政经日程 中国重要政经日程 香港重要政经日程 台湾重要政经日程 (整理 李春喜; 审校 徐文焰)
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路透伦敦1月17日 - 根据周二公布的一份基金经理人调查，有关美国候任总统特朗普经济政策及政策失误的相关疑虑本月大幅上升，促使他们握有更多现金，尽管他们预期成长及通胀将进一步上扬。
路透1月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 307 26 - - * 2月 305.3 56 305.9 14 * 3月 302.8 164 304.3 153 * 4月 299.6 304 301.5 203 * 5月 300.5 1,624 300.8 484 * 6月 299.7 8,310 300.2 2,709 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)