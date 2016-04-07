版本:
中国
亚洲 | 2016年 4月 8日 星期五 07:50 BJT

《中国报摘》--中国证券报4月8日

* 头版头条:

--中国人民银行公布数据显示，3月末中国外汇储备为3.21万亿美元，较2月增加102亿美元。同时首次公布以SDR作为报告货币的外汇储备数据。

* 其他:

--记者从深圳市国资委获悉，深圳市国资系统积极推进国有企业深化改革，目前深圳国资资产证券化率已突破50%。

--平高电气 、新文化 、众信旅游 、五洋科技 首批四家公司发布今年一季报，四家公司一季度净利润均实现同比增长，其中，平高电气净利润同比增长逾五倍。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (整理 边竞; 审校 林高丽)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐