金砖国家：4月7日股汇市收盘纵览

国际油市：亚洲380-cst燃料油近月跨月价差小跌，暗示供应增加
路透新加坡1月17日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周二下跌，行业消息人士表示，在周四新加坡国际企业发展局(IES)公布岸上库存之前，这暗示本周流入新加坡的套利船货数量可能增加。
路透4月8日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月7日(周四)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收盘上涨0.03%，报809.29点。
中国股市：沪综指收跌1.4%连两日回调，市场人气转谨慎获利抛压浮现
中国汇市：人民币收盘升幅缩至不足百点，因午后国际美元再现反弹
香港股市：恒指小涨，投资者等待中国3月经济数据提供交投指引
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巴西股市：拉美股市和汇市周四多数下跌，因围绕全球经济疲弱的担忧促使投资者避开风险资产。巴西指标股指Bovespa指数 收盘上涨0.87%，报48,513.100点。
巴西汇市：雷亚尔兑美元 收报3.6931/37，上日收报3.6441/53。
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南非股市：指标Top-40指数 收盘下跌0.13%，报45,024.17点；大盘综合指数 收盘下跌0.07%，报51,146.82点。
南非汇市：兰特下跌，因担心南非经济成长
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印度股市：收跌至三周低点，因投资者预期即将开始的财报季业绩疲弱，继续对表现出色的个股进行获利了结。BSE指数 收盘下跌0.86%，报24,685.42点；NSE指数 收盘下跌0.89%，报7,546.45点。
印度汇市：卢比兑美元 收报66.47/66.48，上日收报66.46/66.47。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘下跌0.47%，报859.24点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘下跌0.04%，报455.37点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 贬值0.65%，报68.028；卢布兑欧元 贬值0.48%，报77.38。(完) (编译 李春喜; 审校 张荻)
路透新加坡1月17日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周二下跌，行业消息人士表示，在周四新加坡国际企业发展局(IES)公布岸上库存之前，这暗示本周流入新加坡的套利船货数量可能增加。
路透新加坡1月17日 - 亚洲石脑油裂解价差周二上涨0.6%至两日高位每吨97.98美元，反应汽油基本面强劲，但过去两天最终用户的石脑油现货需求较为迟滞。
路透1月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 307 26 - - * 2月 305.3 56 305.9 14 * 3月 302.8 164 304.3 153 * 4月 299.6 304 301.5 203 * 5月 300.5 1,624 300.8 484 * 6月 299.7 8,310 300.2 2,709 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)