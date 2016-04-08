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亚洲 | 2016年 4月 8日 星期五 08:38 BJT

金砖国家：4月7日股汇市收盘纵览

路透4月8日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月7日(周四)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收盘上涨0.03%，报809.29点。

中国股市：沪综指收跌1.4%连两日回调，市场人气转谨慎获利抛压浮现

中国汇市：人民币收盘升幅缩至不足百点，因午后国际美元再现反弹

香港股市：恒指小涨，投资者等待中国3月经济数据提供交投指引

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巴西股市：拉美股市和汇市周四多数下跌，因围绕全球经济疲弱的担忧促使投资者避开风险资产。巴西指标股指Bovespa指数 收盘上涨0.87%，报48,513.100点。

巴西汇市：雷亚尔兑美元 收报3.6931/37，上日收报3.6441/53。

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南非股市：指标Top-40指数 收盘下跌0.13%，报45,024.17点；大盘综合指数 收盘下跌0.07%，报51,146.82点。

南非汇市：兰特下跌，因担心南非经济成长

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印度股市：收跌至三周低点，因投资者预期即将开始的财报季业绩疲弱，继续对表现出色的个股进行获利了结。BSE指数 收盘下跌0.86%，报24,685.42点；NSE指数 收盘下跌0.89%，报7,546.45点。

印度汇市：卢比兑美元 收报66.47/66.48，上日收报66.46/66.47。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘下跌0.47%，报859.24点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘下跌0.04%，报455.37点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 贬值0.65%，报68.028；卢布兑欧元 贬值0.48%，报77.38。(完) (编译 李春喜; 审校 张荻)

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