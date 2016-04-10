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亚洲 | 2016年 4月 11日 星期一 07:54 BJT

****主要国家经济指标预测--4月11日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：   

    GMT时间   经济指标/活动                         公布时段    预估值      前值

    4月11日(一)
    0130 中国居民消费价格指数(CPI)(较前月)            3月        -0.3%     +1.6%
                              (较上年同期)                       +2.5%     +2.3%
    0130 中国工业生产者价格指数(PPI)(较上年同期)      3月        -4.6%     -4.9%           
    0130 澳洲房屋融资                                 2月        +2.0%     -3.9%
             投资性房屋融资                                        --      -1.6%
    0800 意大利工业生产(经季节调整，较前月)           2月          --      +1.9%
                 (经工作日调整，较上年同期)                        --      +3.9%
    2100 韩国出口物价(较上年同期)                     3月          --      -2.0%
             进口物价(较上年同期)                                  --      -7.4%
    2301 英国零售业联盟(BRC)同店零售销售(较上年同期)  3月          --      +0.1%
    2350 日本银行放款(较上年同期)                     3月          --      +2.2%

        
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                        公布时段       现值    预估值
    
    4月7日(四) 
    2350 日本未经季节调整经常账收支(亿日圆)          2月    盈余24,349 盈余20,060
    
    4月8日(五)
    0500 日本消费者信心指数                          3月          41.7        -- 
    0545 瑞士未经季节调整失业率                      3月          3.6%        -- 
             经季节调整失业率                                     3.5%        -- 
    0600 日本服务业景气判断指数                      3月          45.4        -- 
    0600 德国经季节调整出口(较前月)                  2月         +1.3%      +0.5%
             经季节调整进口(较前月)                              +0.4%      -0.3%
             经季节调整贸易收支(亿欧元)                        顺差198    顺差185
    0645 法国年内迄今预算(亿欧元)                    2月     赤字255.8        -- 
    0645 法国工业生产(较前月)                        2月         -1.0%      -0.4%
    0715 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月)             3月         +0.3%      +0.3%
                                (较上年同期)                     -0.9%      -0.9%
    0830 英国工业生产(较前月)                        2月         -0.3%      +0.1%
                     (较上年同期)                                -0.5%       持平
             制造业产出(较前月)                                  -1.1%      -0.2%
                       (较上年同期)                              -1.8%      -0.7%
    0830 英国对非欧盟地区商品贸易收支(亿英镑)        2月     逆差33.57   逆差26.0
             全球商品贸易收支(亿英镑)                       逆差119.64  逆差102.0
    1215 加拿大房屋开工年率(万户)                    3月         20.43      19.00 
    1230 加拿大就业岗位变动(万人)                    3月      增加4.06    增加1.0  
               失业率                                             7.1%       7.3%  
               就业参与率                                        65.9%        -- 
    1400 美国趸售(批发)库存(较前月)                  2月         -0.5%      -0.1% 
             趸售销售(较前月)                                    -0.2%       持平 
    
    4月10日(日)
    2245 新西兰电子卡零售销售(较前月)                3月         +0.1%        -- 
                      (较上年同期)                               +6.2%        --
    2350 日本机械订单(较前月)                        2月         -9.2%     -12.4%
                     (较上年同期)                                -0.7%      -2.7%
    (完)
    
      
      经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大            日本与韩国        
    欧洲                    澳洲与新西兰      
    中国                      台湾              
 　 已公布经济指标一览
    美国                    日本              
    欧洲                    韩国              
    中国                      香港              
    澳洲                   台湾              

 (整理 王兴亚/王洋；审校 白云)

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