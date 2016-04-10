主要国家经济指标预测--4月11日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月11日(一) 0130 中国居民消费价格指数(CPI)(较前月) 3月 -0.3% +1.6% (较上年同期) +2.5% +2.3% 0130 中国工业生产者价格指数(PPI)(较上年同期) 3月 -4.6% -4.9% 0130 澳洲房屋融资 2月 +2.0% -3.9% 投资性房屋融资 -- -1.6% 0800 意大利工业生产(经季节调整，较前月) 2月 -- +1.9% (经工作日调整，较上年同期) -- +3.9% 2100 韩国出口物价(较上年同期) 3月 -- -2.0% 进口物价(较上年同期) -- -7.4% 2301 英国零售业联盟(BRC)同店零售销售(较上年同期) 3月 -- +0.1% 2350 日本银行放款(较上年同期) 3月 -- +2.2% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 4月7日(四) 2350 日本未经季节调整经常账收支(亿日圆) 2月 盈余24,349 盈余20,060 4月8日(五) 0500 日本消费者信心指数 3月 41.7 -- 0545 瑞士未经季节调整失业率 3月 3.6% -- 经季节调整失业率 3.5% -- 0600 日本服务业景气判断指数 3月 45.4 -- 0600 德国经季节调整出口(较前月) 2月 +1.3% +0.5% 经季节调整进口(较前月) +0.4% -0.3% 经季节调整贸易收支(亿欧元) 顺差198 顺差185 0645 法国年内迄今预算(亿欧元) 2月 赤字255.8 -- 0645 法国工业生产(较前月) 2月 -1.0% -0.4% 0715 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 3月 +0.3% +0.3% (较上年同期) -0.9% -0.9% 0830 英国工业生产(较前月) 2月 -0.3% +0.1% (较上年同期) -0.5% 持平 制造业产出(较前月) -1.1% -0.2% (较上年同期) -1.8% -0.7% 0830 英国对非欧盟地区商品贸易收支(亿英镑) 2月 逆差33.57 逆差26.0 全球商品贸易收支(亿英镑) 逆差119.64 逆差102.0 1215 加拿大房屋开工年率(万户) 3月 20.43 19.00 1230 加拿大就业岗位变动(万人) 3月 增加4.06 增加1.0 失业率 7.1% 7.3% 就业参与率 65.9% -- 1400 美国趸售(批发)库存(较前月) 2月 -0.5% -0.1% 趸售销售(较前月) -0.2% 持平 4月10日(日) 2245 新西兰电子卡零售销售(较前月) 3月 +0.1% -- (较上年同期) +6.2% -- 2350 日本机械订单(较前月) 2月 -9.2% -12.4% (较上年同期) -0.7% -2.7% (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 王兴亚/王洋；审校 白云)