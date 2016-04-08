中国个股：浙江龙盛拟斥资约40亿控股亚邦股份，委贷35亿予亚邦集团

路透上海4月8日 - 曾曝出债券违约事件的中国亚邦控股集团拟出让旗下上市公司控股权来救急，旗下亚邦股份 和其竞争对手浙江龙盛 达成共识，后者将斥资35-40亿元人民币认购亚邦股份增发股份，成为其控股股东，并以委托贷款形式向亚邦集团借款30-35亿元。

两公司公告显示，亚邦集团拟推动亚邦股份定向增发，浙江龙盛拟参与认购。双方将在符合法律法规的前提下，以合适的方式妥善解决同业竞争问题。未来双方将进一步业务合作，优势互补，对双方都将产生重要的积极影响。

浙江龙盛称，由于亚邦集团目前资金较为紧张，公司同意在亚邦集团提供相关担保措施 的前提下，浙江龙盛（含下属控股子公司）愿意为亚邦集团提供委托贷款。

公告称，目前双方已签署合作备忘录，但并不具有强制性的法律约束力。即使后续相关各方签署股份认购协议、委托贷款协议或同类协议，仍需双方的董事会、股东大会审议通过。

亚邦集团于2015年2月6日发行的2亿元短期融资券，应于今年2月14日兑付本息，但亚邦集团未能按照约定筹措足额偿债资金，不能按期足额偿付，构成实质性违约，造成违约的主要原因是，亚邦集团董事长许小初被相关部门要求协助调查，造成部分银行收贷、压贷，亚邦集团资金链十分紧张。之后亚邦集团通过多种渠道筹措资金，3月10日足额偿付本息。

亚邦集团今年还将有三期短融--15亚邦CP002 、15亚邦CP003 和15亚邦CP004 先后在4月、9月到期。