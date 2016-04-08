基金产业：4月6日止当周美国股票ETF连续第六周净流入--理柏

国际油市：亚洲380-cst燃料油近月跨月价差小跌，暗示供应增加
路透新加坡1月17日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周二下跌，行业消息人士表示，在周四新加坡国际企业发展局(IES)公布岸上库存之前，这暗示本周流入新加坡的套利船货数量可能增加。
美国科技基金当周流入7.67亿美元，公共事业基金则流入4.85亿美元。据理柏资料，公共事业基金表现强劲，今年净流入23亿美元。
理柏数据显示，美国应税债券基金在4月6日止当周吸引8.18亿美元资金进驻。
投资者当周挹注1.56亿美元进入贵金属商品基金。理柏指出，聚焦于黄金的基金今年流入86亿美元。
通胀保值基金流入5.26亿美元，为连续第六周呈现净流入。而美国公债基金则流出15亿美元。
理柏表示，新兴市场债券基金流入4.42亿美元，为年内表现次佳的一周。而高收益债券基金当周则流入12亿美元。投资级企业债券基金流入10亿美元，为连五周出现净流入。
货币市场基金当周则流出213亿美元。(完) (编译 李爽/龚芳; 审校 张涛/陈宗琦)
路透新加坡1月17日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周二下跌，行业消息人士表示，在周四新加坡国际企业发展局(IES)公布岸上库存之前，这暗示本周流入新加坡的套利船货数量可能增加。
路透新加坡1月17日 - 亚洲石脑油裂解价差周二上涨0.6%至两日高位每吨97.98美元，反应汽油基本面强劲，但过去两天最终用户的石脑油现货需求较为迟滞。
路透1月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 307 26 - - * 2月 305.3 56 305.9 14 * 3月 302.8 164 304.3 153 * 4月 299.6 304 301.5 203 * 5月 300.5 1,624 300.8 484 * 6月 299.7 8,310 300.2 2,709 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)