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亚洲 | 2016年 4月 8日 星期五 08:35 BJT

基金产业：4月6日止当周美国股票ETF连续第六周净流入--理柏

美国科技基金当周流入7.67亿美元，公共事业基金则流入4.85亿美元。据理柏资料，公共事业基金表现强劲，今年净流入23亿美元。

理柏数据显示，美国应税债券基金在4月6日止当周吸引8.18亿美元资金进驻。

投资者当周挹注1.56亿美元进入贵金属商品基金。理柏指出，聚焦于黄金的基金今年流入86亿美元。

通胀保值基金流入5.26亿美元，为连续第六周呈现净流入。而美国公债基金则流出15亿美元。

理柏表示，新兴市场债券基金流入4.42亿美元，为年内表现次佳的一周。而高收益债券基金当周则流入12亿美元。投资级企业债券基金流入10亿美元，为连五周出现净流入。

货币市场基金当周则流出213亿美元。(完) (编译 李爽/龚芳; 审校 张涛/陈宗琦)

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