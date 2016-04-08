《台湾报摘》--工商时报、经济日报4月8日

国际油市：亚洲380-cst燃料油近月跨月价差小跌，暗示供应增加
路透新加坡1月17日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周二下跌，行业消息人士表示，在周四新加坡国际企业发展局(IES)公布岸上库存之前，这暗示本周流入新加坡的套利船货数量可能增加。
*工商时报：
--民进党立法院党团将提出〞两岸协议监督条例草案〞，准行政院长林全昨天被问到如何推动货贸协议，他表示，推动货贸的前提是两岸协议监督条例要先顺利通过，且通过的条例是〞可行的〞，不会造成推动技术上的障碍。
--即将出任新政府政务委员施俊吉表示，上任后会鼓励金融业继续打亚洲盃，并重整对外经贸谈判办公室队形，对于中嘉、紫光等外资来台并购案，会建立一套SOP程序。
--金管会表示，各金融机构3月底将数位金融发展方向及员工转型方案报交金管会，其中银行评估部分临柜业务已被自动化服务取代，未来应要打造数位金融分行、智慧分行等新模式的银行。
*经济日报：
--陆客团来台配额缩减传闻不断，交通部长陈建宇表示，影响可能从4月中下旬开始，减少数量可能达三成。业者推估，以每天配额5,000人、每人每次消费1,764美元计算，观光相关业者一个月将会减少28.5亿台币的商机。
--金管会主委王俪玲明确指出，将大力支持业者开办高龄金融创新产品，主要包括高龄者安养信托、商业型逆向抵押贷款(以房养老)、保单活化、年金与长照保险，及生命周期基金等项目。她并针对长照保险的发展，指出将以每年成长5%为目标。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 林高丽)
路透新加坡1月17日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周二下跌，行业消息人士表示，在周四新加坡国际企业发展局(IES)公布岸上库存之前，这暗示本周流入新加坡的套利船货数量可能增加。
路透新加坡1月17日 - 亚洲石脑油裂解价差周二上涨0.6%至两日高位每吨97.98美元，反应汽油基本面强劲，但过去两天最终用户的石脑油现货需求较为迟滞。
路透1月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 307 26 - - * 2月 305.3 56 305.9 14 * 3月 302.8 164 304.3 153 * 4月 299.6 304 301.5 203 * 5月 300.5 1,624 300.8 484 * 6月 299.7 8,310 300.2 2,709 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)