《台湾报摘》--工商时报、经济日报4月8日

*工商时报：

--民进党立法院党团将提出〞两岸协议监督条例草案〞，准行政院长林全昨天被问到如何推动货贸协议，他表示，推动货贸的前提是两岸协议监督条例要先顺利通过，且通过的条例是〞可行的〞，不会造成推动技术上的障碍。

--即将出任新政府政务委员施俊吉表示，上任后会鼓励金融业继续打亚洲盃，并重整对外经贸谈判办公室队形，对于中嘉、紫光等外资来台并购案，会建立一套SOP程序。

--金管会表示，各金融机构3月底将数位金融发展方向及员工转型方案报交金管会，其中银行评估部分临柜业务已被自动化服务取代，未来应要打造数位金融分行、智慧分行等新模式的银行。

*经济日报：

--陆客团来台配额缩减传闻不断，交通部长陈建宇表示，影响可能从4月中下旬开始，减少数量可能达三成。业者推估，以每天配额5,000人、每人每次消费1,764美元计算，观光相关业者一个月将会减少28.5亿台币的商机。

--金管会主委王俪玲明确指出，将大力支持业者开办高龄金融创新产品，主要包括高龄者安养信托、商业型逆向抵押贷款(以房养老)、保单活化、年金与长照保险，及生命周期基金等项目。她并针对长照保险的发展，指出将以每年成长5%为目标。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。