《台湾重要政经日程》--4月8日-10月10日

国际油市：亚洲380-cst燃料油近月跨月价差小跌，暗示供应增加
路透新加坡1月17日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周二下跌，行业消息人士表示，在周四新加坡国际企业发展局(IES)公布岸上库存之前，这暗示本周流入新加坡的套利船货数量可能增加。
=====================今日重要政经消息==============================
4/8(五)
--08:30 民进党团大会。
--09:00 立法院院会。
--13:30 台积电公布月营收。
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4/11(一)
--14:00 国泰投信举行记者会。
--16:00 财政部公布3月进出口数据，上月出口年衰退11.8%。
4/13(三)
--12:30 央行将标售两年期定存单，金额300亿台币。
4/14(四)
--10:30 星展银行第二季投资展望说明会。
4/20(三)
--16:00 经济部公布3月外销订单年变动率，上月年减7.4%。
4/22(五)
--08:30 主计总处公布3月季调后失业率，2月为3.94%。
4/25(一)
--16:20 央行公布3月M2年增率，上月年增5.17%。
4/27(三)
--12:30 央行代标售105-6期364天期国库券，金额300亿台币。
4/29(五)
--12:30 台湾央行标售10年期公债105/4期增额发行公债，金额300亿台币，5月5日交割。
5/5(四)
--08:30 主计总处公布4月通膨率，上月为年增2.00%。
*--16:20 台湾央行公布4月底外汇存底，上月为4,316.01亿美元。
5/17(二)
--12:30 台湾央行标售30年期公债105/7期公债，金额300亿台币，5月20日交割。
6/4(六)
--弹性放假补上班日，金融市场开市。
--12:30 台湾央行标售10年期公债105/4期增额发行公债，金额300亿台币，6月8日交割。
6/9(四)-6/10(五)
--端午节及弹性放假，金融市场休市。
6/21(二)
--12:30 台湾央行标售五年期公债105/8期公债，金额300亿台币，6月24日交割。
9/10(六)
--弹性放假补上班日，金融市场开市。
9/15(四)-9/16(五)
--端午节及弹性放假，金融市场休市。
10/10(一)
--国庆公众假期，金融市场休市。
注：*代表新增。(完) (记者 高洁如; 审校 林高丽)
路透新加坡1月17日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周二下跌，行业消息人士表示，在周四新加坡国际企业发展局(IES)公布岸上库存之前，这暗示本周流入新加坡的套利船货数量可能增加。
路透新加坡1月17日 - 亚洲石脑油裂解价差周二上涨0.6%至两日高位每吨97.98美元，反应汽油基本面强劲，但过去两天最终用户的石脑油现货需求较为迟滞。
路透1月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 307 26 - - * 2月 305.3 56 305.9 14 * 3月 302.8 164 304.3 153 * 4月 299.6 304 301.5 203 * 5月 300.5 1,624 300.8 484 * 6月 299.7 8,310 300.2 2,709 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)