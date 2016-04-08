《香港报摘》--经济日报4月8日

**头版头条**

--面对九龙豪宅新盘围攻，西半山殷然首批50伙低开，折实尺价2.18万至2.69万港元，较区内同系新盘低约两成，折实两房最低1,312万元入场，兼推高佣应战。

**其他**

--中资企业「走出去」向外投资，多涉股债等资本投资，滙丰 行政总裁欧智华认为，中国开放资本帐步伐未有放慢，估计未来10年，将刺激跨境流动资金，由现时每年约7,500亿美元，升4倍至3.8万亿美元。

--本港金融机构加薪态度保守，金管局今年加薪幅度也创2010年以来最低，普遍员工固定薪酬加幅为3.5%，较去年少1.2个百分点，但仍然跑赢港府预算今年2.3%整体通胀率。

--上月内地外滙储备意外地不跌反升，惟银行界对资金流向扭转持保留态度，加上离岸人民币拆息止跌回升，三间港银也出招抢存，当中包括集友新推9个月存期享3.1%息等。

--长和 为争取欧盟委员会同意旗下3英国与同业O2的千亿合并方案，拟再向当局递交补充文件，将部分流动电讯网络出售予英国两大收费电视天空电视（Sky）及维珍媒体（Virgin Media）。

--华侨银行昨宣布，附属新加坡银行收购巴克莱在新加坡及香港的财富及投资管理业务，作价3.2亿美元（约24.96亿港元）。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请点击下列代码**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘