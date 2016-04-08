《香港报摘》--经济日报4月8日

国际油市：亚洲380-cst燃料油近月跨月价差小跌，暗示供应增加
路透新加坡1月17日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周二下跌，行业消息人士表示，在周四新加坡国际企业发展局(IES)公布岸上库存之前，这暗示本周流入新加坡的套利船货数量可能增加。
**头版头条**
--面对九龙豪宅新盘围攻，西半山殷然首批50伙低开，折实尺价2.18万至2.69万港元，较区内同系新盘低约两成，折实两房最低1,312万元入场，兼推高佣应战。
**其他**
--中资企业「走出去」向外投资，多涉股债等资本投资，滙丰 行政总裁欧智华认为，中国开放资本帐步伐未有放慢，估计未来10年，将刺激跨境流动资金，由现时每年约7,500亿美元，升4倍至3.8万亿美元。
--本港金融机构加薪态度保守，金管局今年加薪幅度也创2010年以来最低，普遍员工固定薪酬加幅为3.5%，较去年少1.2个百分点，但仍然跑赢港府预算今年2.3%整体通胀率。
--上月内地外滙储备意外地不跌反升，惟银行界对资金流向扭转持保留态度，加上离岸人民币拆息止跌回升，三间港银也出招抢存，当中包括集友新推9个月存期享3.1%息等。
--长和 为争取欧盟委员会同意旗下3英国与同业O2的千亿合并方案，拟再向当局递交补充文件，将部分流动电讯网络出售予英国两大收费电视天空电视（Sky）及维珍媒体（Virgin Media）。
--华侨银行昨宣布，附属新加坡银行收购巴克莱在新加坡及香港的财富及投资管理业务，作价3.2亿美元（约24.96亿港元）。（完）
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台湾报摘 (整理 赵红梅；审校 林高丽)
路透新加坡1月17日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周二下跌，行业消息人士表示，在周四新加坡国际企业发展局(IES)公布岸上库存之前，这暗示本周流入新加坡的套利船货数量可能增加。
路透新加坡1月17日 - 亚洲石脑油裂解价差周二上涨0.6%至两日高位每吨97.98美元，反应汽油基本面强劲，但过去两天最终用户的石脑油现货需求较为迟滞。
路透1月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 307 26 - - * 2月 305.3 56 305.9 14 * 3月 302.8 164 304.3 153 * 4月 299.6 304 301.5 203 * 5月 300.5 1,624 300.8 484 * 6月 299.7 8,310 300.2 2,709 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)