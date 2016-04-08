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亚洲 | 2016年 4月 8日 星期五 08:34 BJT

金属期市：期铜下滑，可能录得1月来最大周线跌幅

铜库存逼近纪录高点的中国可能会向全球市场释放部分库存，这可能会给全球铜市造成巨大影响。

其他金属中，LME期锌 本周目前跌幅最大，周跌幅有可能达6%，在投资者获利了结之际也未能幸免。

中国3月份出口或为九个月来首次恢复增长，而银行放贷步伐可能加快，进一步表明这个世界第二大经济体的经济或在企稳。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 杜明霞/孙国玉；审校 戴素萍/龚芳)

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