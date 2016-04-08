《香港报摘》--信报4月8日

国际油市：亚洲380-cst燃料油近月跨月价差小跌，暗示供应增加
路透新加坡1月17日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周二下跌，行业消息人士表示，在周四新加坡国际企业发展局(IES)公布岸上库存之前，这暗示本周流入新加坡的套利船货数量可能增加。
**头版头条**
--由伦敦金融城（City of London）智库Z/Yen Group所编制的「全球金融中心指数」，香港在最新的排名中，被区内「死敌」新加坡抢去第三位，是自2009年以来再次跌出三甲位置，受访者特别关注中国在金融、政治及经济活动方面对香港的影响不断增加。
**其他**
--受累日圆升值带来滙兑亏损228亿日圆，以及港台韩零售市道疲弱影响，经营UNIQLO的迅销 半年盈利470亿日圆（约33.7亿港元），按年下挫55.1%。
--今天挂牌的亚积邦 和结好金融 暗盘价齐齐造好，前者较招股价飙逾五成，每手4,000股，不计手续费，账面赚1600港元，取代剑虹集团 成今年暗盘「赚钱王」。
--金利丰金融 昨日公布，拟与华融国际及华夏健康产业 订立不具法律约束力的谅解备忘录，以成立合营企业（普通合伙），业务包括成立基金、作为基金之普通合伙人、代表基金作出私人投资，以及其他业务活动。
--内地严打非法集资，贯彻「谁引进、谁负责」政策，市场传闻上海当局即时暂停办理所有投资类公司注册。理财平台中晋资产管理被查封，引发本港多只细价股急泻，中国创新 、华耐控股 昨天均与中晋母公司国太系划清界线，强调国太虽是股东，但上市公司与内地非法集资一案无关。
--主要经营钟表、物业投资的冠城钟表珠宝 宣布，收购专为客户开设离岸公司的私人银行富帝银行（列支敦士登），作价近9亿港元购入其接近七成股权，以内部资源支付。（完）
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台湾报摘 (整理 赵红梅；审校 黄凯)
路透新加坡1月17日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周二下跌，行业消息人士表示，在周四新加坡国际企业发展局(IES)公布岸上库存之前，这暗示本周流入新加坡的套利船货数量可能增加。
路透新加坡1月17日 - 亚洲石脑油裂解价差周二上涨0.6%至两日高位每吨97.98美元，反应汽油基本面强劲，但过去两天最终用户的石脑油现货需求较为迟滞。
路透1月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 307 26 - - * 2月 305.3 56 305.9 14 * 3月 302.8 164 304.3 153 * 4月 299.6 304 301.5 203 * 5月 300.5 1,624 300.8 484 * 6月 299.7 8,310 300.2 2,709 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)