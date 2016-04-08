《香港报摘》--信报4月8日

**头版头条**

--由伦敦金融城（City of London）智库Z/Yen Group所编制的「全球金融中心指数」，香港在最新的排名中，被区内「死敌」新加坡抢去第三位，是自2009年以来再次跌出三甲位置，受访者特别关注中国在金融、政治及经济活动方面对香港的影响不断增加。

**其他**

--受累日圆升值带来滙兑亏损228亿日圆，以及港台韩零售市道疲弱影响，经营UNIQLO的迅销 半年盈利470亿日圆（约33.7亿港元），按年下挫55.1%。

--今天挂牌的亚积邦 和结好金融 暗盘价齐齐造好，前者较招股价飙逾五成，每手4,000股，不计手续费，账面赚1600港元，取代剑虹集团 成今年暗盘「赚钱王」。

--金利丰金融 昨日公布，拟与华融国际及华夏健康产业 订立不具法律约束力的谅解备忘录，以成立合营企业（普通合伙），业务包括成立基金、作为基金之普通合伙人、代表基金作出私人投资，以及其他业务活动。

--内地严打非法集资，贯彻「谁引进、谁负责」政策，市场传闻上海当局即时暂停办理所有投资类公司注册。理财平台中晋资产管理被查封，引发本港多只细价股急泻，中国创新 、华耐控股 昨天均与中晋母公司国太系划清界线，强调国太虽是股东，但上市公司与内地非法集资一案无关。

--主要经营钟表、物业投资的冠城钟表珠宝 宣布，收购专为客户开设离岸公司的私人银行富帝银行（列支敦士登），作价近9亿港元购入其接近七成股权，以内部资源支付。（完）

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