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亚洲 | 2016年 4月 8日 星期五 08:42 BJT

标题新闻：澳洲把2016年铁矿石价格预估从每吨40.40上调至45美元；最近铁矿石价格上涨

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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