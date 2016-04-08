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亚洲 | 2016年 4月 8日 星期五 08:41 BJT

韩国已公布经济指标--2016/4/8

经济指标                      时间   最新数据        前月/前季数据        下次公布时间    预估值
                                                                              (GMT时间)  
 国内生产总值(GDP)(q/q)      第四季      +0.7%  @-r           +1.2%  @-r        4月25日        --
 消费者物价指数(CPI)(y/y)       3月      +1.0%                +1.3%              5月2日        --
                                                                                         
 工业生产(m/m)                  2月      +3.3%  @             -2.1%  @-r        4月28日        --
 失业率                         2月       4.1%  @              3.5%  @          4月14日        --
 贸易收支(亿美元)               3月     顺差98  p            顺差74  r          4月15日        --
 
 注：p-初值； r-经修正； @-经季节调整。(完)
 
    参看全球经济数据相关资料，可点选           
    参看韩国经济数据相关资料，可点选

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