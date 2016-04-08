《中国报摘》--其他报纸重要消息4月8日

国际油市：亚洲380-cst燃料油近月跨月价差小跌，暗示供应增加
路透新加坡1月17日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周二下跌，行业消息人士表示，在周四新加坡国际企业发展局(IES)公布岸上库存之前，这暗示本周流入新加坡的套利船货数量可能增加。
**上海证券报**
--截至目前，已有72家A股上市房企披露2015年年报，数据显示2015年房企存货量明显上升，72家房企存货总量超过1.4万亿元人民币，去库存压力依然严峻。
**证券时报**
--第三方机构格上理财统计，今年3月房地产类信托产品收益率由2月份的7.94%上升到3月份的8.29%，提升0.35个百分点，而其他领域的信托产品收益率均有不同程度下滑。
--浙江龙盛 和亚邦股份 同时发布公告，双方签署了《合作备忘录》，共分五部分，其中增发事项显示，亚邦集团拟推动亚邦股份以非公开方式发行股票，浙江龙盛拟参与认购，增发完成后浙江龙盛可能成为亚邦股份控股股东。
**21世纪经济报道**
--石油央企人士透露，有关部门正在研究新天然气价格方案，近期相关文件有望出台，其中最重要的是非居民天然气价格与居民天然气价格有望并轨，一旦并轨后，对居民天然气价格有一定的影响，但主要是将影响很多天然气省管网等企业的利益。
**金融时报**
--农发行副行长殷久勇表示，近年来，农发行市场化债券发行规模不断扩大，2015年共发行境内政策性金融债券8,649.7亿元人民币，预计今年发行量将超过万亿元。
--湖北省长江经济带产业基金举办成立以来首次大型路演活动，目前已锁定21只基金项目，投资方向涵盖新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料等战略性新兴产业领域，基金总规模达1,300亿元。
--协合风电投资有限公司周四发行2亿元中期票据，期限为三年，票面利率6.2%，募集资金将全部投向绿色项目建设；此亦为国内首只按照国际惯例，由独立第三方机构鉴证的非金融企业绿色债券。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
路透新加坡1月17日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周二下跌，行业消息人士表示，在周四新加坡国际企业发展局(IES)公布岸上库存之前，这暗示本周流入新加坡的套利船货数量可能增加。
路透新加坡1月17日 - 亚洲石脑油裂解价差周二上涨0.6%至两日高位每吨97.98美元，反应汽油基本面强劲，但过去两天最终用户的石脑油现货需求较为迟滞。
路透1月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 307 26 - - * 2月 305.3 56 305.9 14 * 3月 302.8 164 304.3 153 * 4月 299.6 304 301.5 203 * 5月 300.5 1,624 300.8 484 * 6月 299.7 8,310 300.2 2,709 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)