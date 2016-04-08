《中国报摘》--其他报纸重要消息4月8日

**上海证券报**

--截至目前，已有72家A股上市房企披露2015年年报，数据显示2015年房企存货量明显上升，72家房企存货总量超过1.4万亿元人民币，去库存压力依然严峻。

**证券时报**

--第三方机构格上理财统计，今年3月房地产类信托产品收益率由2月份的7.94%上升到3月份的8.29%，提升0.35个百分点，而其他领域的信托产品收益率均有不同程度下滑。

--浙江龙盛 和亚邦股份 同时发布公告，双方签署了《合作备忘录》，共分五部分，其中增发事项显示，亚邦集团拟推动亚邦股份以非公开方式发行股票，浙江龙盛拟参与认购，增发完成后浙江龙盛可能成为亚邦股份控股股东。

**21世纪经济报道**

--石油央企人士透露，有关部门正在研究新天然气价格方案，近期相关文件有望出台，其中最重要的是非居民天然气价格与居民天然气价格有望并轨，一旦并轨后，对居民天然气价格有一定的影响，但主要是将影响很多天然气省管网等企业的利益。

**金融时报**

--农发行副行长殷久勇表示，近年来，农发行市场化债券发行规模不断扩大，2015年共发行境内政策性金融债券8,649.7亿元人民币，预计今年发行量将超过万亿元。

--湖北省长江经济带产业基金举办成立以来首次大型路演活动，目前已锁定21只基金项目，投资方向涵盖新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料等战略性新兴产业领域，基金总规模达1,300亿元。

--协合风电投资有限公司周四发行2亿元中期票据，期限为三年，票面利率6.2%，募集资金将全部投向绿色项目建设；此亦为国内首只按照国际惯例，由独立第三方机构鉴证的非金融企业绿色债券。（完）