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亚洲 | 2016年 4月 8日 星期五 10:40 BJT

《全球汇市》美元小幅上涨，但兑日圆周线仍可能下跌

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1366  1.1375  -0.08  +4.66  1.0860
    美元/日圆            108.78  108.20  +0.54  -9.58  120.30
    欧元/日圆         123.66  123.10  +0.45  -5.22  130.47
    美元/瑞郎            0.9566  0.9554  +0.13  -4.51  1.0018
    英镑/美元            1.4054  1.4054  +0.00  -4.64  1.4738
    美元/加元            1.3133  1.3143  -0.08  -5.10  1.3839
    美元/离岸人民币      6.4897  6.4848  +0.08  -1.19  6.5680
    澳元/美元            0.7515  0.7501  +0.19  +3.30  0.7275
    新西兰元/美元        0.6782  0.6775  +0.10  -0.63  0.6825
    澳元/日圆         81.750  81.190  +0.69  -6.70  87.620
    新西兰元/日圆     73.790  73.310  +0.65  -9.99  81.980
    英镑/日圆         152.90  152.12  +0.51 -13.72  177.22
    澳元/新西兰元     1.1073  1.1070  +0.03  +3.84  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完)
    
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 李爽/张涛/陈宗琦/王颖；审校 王兴亚/张荻/龚芳)

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