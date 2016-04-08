《全球汇市》美元小幅上涨，但兑日圆周线仍可能下跌

国际油市：亚洲380-cst燃料油近月跨月价差小跌，暗示供应增加
路透新加坡1月17日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周二下跌，行业消息人士表示，在周四新加坡国际企业发展局(IES)公布岸上库存之前，这暗示本周流入新加坡的套利船货数量可能增加。
纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1366 1.1375 -0.08 +4.66 1.0860 美元/日圆 108.78 108.20 +0.54 -9.58 120.30 欧元/日圆 123.66 123.10 +0.45 -5.22 130.47 美元/瑞郎 0.9566 0.9554 +0.13 -4.51 1.0018 英镑/美元 1.4054 1.4054 +0.00 -4.64 1.4738 美元/加元 1.3133 1.3143 -0.08 -5.10 1.3839 美元/离岸人民币 6.4897 6.4848 +0.08 -1.19 6.5680 澳元/美元 0.7515 0.7501 +0.19 +3.30 0.7275 新西兰元/美元 0.6782 0.6775 +0.10 -0.63 0.6825 澳元/日圆 81.750 81.190 +0.69 -6.70 87.620 新西兰元/日圆 73.790 73.310 +0.65 -9.99 81.980 英镑/日圆 152.90 152.12 +0.51 -13.72 177.22 澳元/新西兰元 1.1073 1.1070 +0.03 +3.84 1.0664 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 李爽/张涛/陈宗琦/王颖；审校 王兴亚/张荻/龚芳)
路透新加坡1月17日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周二下跌，行业消息人士表示，在周四新加坡国际企业发展局(IES)公布岸上库存之前，这暗示本周流入新加坡的套利船货数量可能增加。
路透新加坡1月17日 - 亚洲石脑油裂解价差周二上涨0.6%至两日高位每吨97.98美元，反应汽油基本面强劲，但过去两天最终用户的石脑油现货需求较为迟滞。
路透1月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 307 26 - - * 2月 305.3 56 305.9 14 * 3月 302.8 164 304.3 153 * 4月 299.6 304 301.5 203 * 5月 300.5 1,624 300.8 484 * 6月 299.7 8,310 300.2 2,709 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)