版本:
中国
亚洲 | 2016年 4月 8日 星期五 09:00 BJT

《汇市简讯》美元/日圆买气较佳，因日本当局干预威胁升高

0035GMT

* 官员加速对近期汇率波动放话，干预威胁升高

* 美元/日圆在东京早盘买气因而较佳

* 美元自稍早的108.09，迄今升至108.82，海外低位为107.67

* 市场波动性升高，日本官员对汇率波动示警 　　* 美元/日圆走势受制于小时图一目均衡基准线切入位108.78，在109.00压力沉重

* 上升的小时图一目均衡转换线切入位108.40，目前勉强称得上是支撑　(完)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐