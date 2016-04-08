《香港报摘》--其他报纸重要消息4月8日

**明报**

--港交所 董事席位争夺战，董事会早前提名伦敦金属交易所（LME）资深会员Metdist主席兼行政总裁巴格瑞（Apurv Bagri）接任，遭到基金经理钱志健挑战，集团昨日发出通函，一反过去不作表态做法，列举多项原因呼吁股东投票反对钱志健上任。钱志健认为，董事会内需有人为资产管理界别发声。

**星岛日报**

--内地旅客减少令本港酒店业经营困难，香港酒店业主联会指今年二月份全港酒店入住率下跌百分之六至七，房价跌逾两成，甚至有酒店劈至二百港元一晚，而过往「一房难求」的国际七人榄球赛赛期，今年亦不复再，目前于湾仔、铜锣湾和金钟一带仍有「吉房」可以预订，房价更按年跌一成，预料劣势持续至明年初。

**苹果日报**

--外界关注会否「擦枪走火」的东亚 股东大会今举行，近期遭受对冲基金狙击及基金顾问批评企业管治欠佳的挑战，东亚董事会及管理层严阵以待。

**东方日报**

--港股走势继续牛皮，恒指昨仅微升59点，收报20,266点。尽管「中国大妈」积极买入港股，港股通连续105个交易日录得资金净流入，金额近450亿元人民币，然而，摩根士丹利环球投资者调查显示，近五成受访者认为近期升浪难持续，三成受访者更预期最差情况甚至会跌穿今年二月中低位。

**文汇报**

--中国进出口银行香港代表处昨日正式开业，财经事务及库务局局长陈家强表示，随着「一带一路」的开展，沿路国家对人民币服务的需求不断增加，香港将与世界主要金融中心保持密切联系，将有力推动离岸人民币作为贸易、投融资及储备货币的角色。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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