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亚洲 | 2016年 4月 8日 星期五 09:12 BJT

国际油市：美德两国强劲数据支撑油价上涨，但交易员警告供应过剩

穆迪表示，预计德国2016年经济增长略加速至1.8%，受益于内需强劲。

尽管美国与德国的报告都传来好消息，分析师仍警告表示，油价可能很快再度下跌，因为鲜有迹象显示全球供应过剩至少100万桶/日的情况会很快获得处理。

“投资者对美国季节性需求改善缺乏信心，因(本周稍早公布的)美国原油库存下降，主要归因于进口疲弱与炼厂产能利用率的改善，”澳新银行(ANZ)表示。

而美国以外地区的产量仍在攀升，尤其是中东部分地区。

澳新银行表示，诸多迹象显示，油价即将再度开始走跌。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 李爽/陈宗琦；审校 李春喜/戴素萍)

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