国际油市：美德两国强劲数据支撑油价上涨，但交易员警告供应过剩

国际油市：亚洲380-cst燃料油近月跨月价差小跌，暗示供应增加
路透新加坡1月17日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周二下跌，行业消息人士表示，在周四新加坡国际企业发展局(IES)公布岸上库存之前，这暗示本周流入新加坡的套利船货数量可能增加。
穆迪表示，预计德国2016年经济增长略加速至1.8%，受益于内需强劲。
尽管美国与德国的报告都传来好消息，分析师仍警告表示，油价可能很快再度下跌，因为鲜有迹象显示全球供应过剩至少100万桶/日的情况会很快获得处理。
“投资者对美国季节性需求改善缺乏信心，因(本周稍早公布的)美国原油库存下降，主要归因于进口疲弱与炼厂产能利用率的改善，”澳新银行(ANZ)表示。
而美国以外地区的产量仍在攀升，尤其是中东部分地区。
澳新银行表示，诸多迹象显示，油价即将再度开始走跌。(完)
NYMEX原油 NYMEX原油电子盘
NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约
亚洲燃料油 亚洲柴油
亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]
EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻
产油国官方售价英文原文 (编译 李爽/陈宗琦；审校 李春喜/戴素萍)
路透新加坡1月17日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周二下跌，行业消息人士表示，在周四新加坡国际企业发展局(IES)公布岸上库存之前，这暗示本周流入新加坡的套利船货数量可能增加。
路透新加坡1月17日 - 亚洲石脑油裂解价差周二上涨0.6%至两日高位每吨97.98美元，反应汽油基本面强劲，但过去两天最终用户的石脑油现货需求较为迟滞。
路透1月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 307 26 - - * 2月 305.3 56 305.9 14 * 3月 302.8 164 304.3 153 * 4月 299.6 304 301.5 203 * 5月 300.5 1,624 300.8 484 * 6月 299.7 8,310 300.2 2,709 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)