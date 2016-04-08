《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--4月8日

国际油市：亚洲380-cst燃料油近月跨月价差小跌，暗示供应增加
路透新加坡1月17日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周二下跌，行业消息人士表示，在周四新加坡国际企业发展局(IES)公布岸上库存之前，这暗示本周流入新加坡的套利船货数量可能增加。
4月8日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美元=7.7588港元 ) 美股道琼工业指数周四收低-174.09,或-0.98%,报17541.96点.因油价下滑，以及对全球经济的担忧重燃，令美元兑日圆下滑，并促使投资者逃离风险资产。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 111.560 -2.11 14340 8.656 -1.41 中国铝业 8.180 -2.04 6375 2.539 -1.98 中国移动 54.870 -0.44 153686 85.151 -1.27 中国人寿 11.340 -3.24 201565 17.598 -1.80 中石油 61.950 -3.17 43153 4.807 -1.50 中石化 63.180 -3.08 29901 4.902 -1.76 汇丰控股 <HSBC.K 29.260 -1.81 2644414 45.407 -0.86 中电信 53.260 -0.45 9997 4.133 -1.60 中国联通 12.590 -2.25 78275 9.769 -0.92 兖州煤业 5.080 -3.05 829 3.942 -0.71 华能国际 33.650 -1.44 6060 6.528 -1.84 南方航空 33.100 -1.08 3399 5.137 -1.97 东方航空 28.500 -0.28 2137 4.423 -1.50 中芯国际 4.310 -1.15 9540 0.669 -0.17 （完）
路透新加坡1月17日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周二下跌，行业消息人士表示，在周四新加坡国际企业发展局(IES)公布岸上库存之前，这暗示本周流入新加坡的套利船货数量可能增加。
路透新加坡1月17日 - 亚洲石脑油裂解价差周二上涨0.6%至两日高位每吨97.98美元，反应汽油基本面强劲，但过去两天最终用户的石脑油现货需求较为迟滞。
路透1月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 307 26 - - * 2月 305.3 56 305.9 14 * 3月 302.8 164 304.3 153 * 4月 299.6 304 301.5 203 * 5月 300.5 1,624 300.8 484 * 6月 299.7 8,310 300.2 2,709 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)