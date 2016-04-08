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亚洲 | 2016年 4月 8日 星期五 09:00 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--4月8日

4月8日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美元=7.7588港元 )
    
    美股道琼工业指数周四收低-174.09,或-0.98%,报17541.96点.因油价下滑，以及对全球经济的担忧重燃，令美元兑日圆下滑，并促使投资者逃离风险资产。 

 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)                                                                          
 -------------------------------------------------------------------------------------                                                                      
 中海油                       111.560   -2.11      14340             8.656      -1.41                                                                       
 中国铝业                       8.180   -2.04       6375             2.539      -1.98                                                                       
 中国移动                      54.870   -0.44     153686            85.151      -1.27                                                                       
 中国人寿                      11.340   -3.24     201565            17.598      -1.80                                                                       
 中石油                        61.950   -3.17      43153             4.807      -1.50                                                                       
 中石化                        63.180   -3.08      29901             4.902      -1.76                                                                       
 汇丰控股            <HSBC.K   29.260   -1.81    2644414            45.407      -0.86                                                                       
 中电信                        53.260   -0.45       9997             4.133      -1.60                                                                       
 中国联通                      12.590   -2.25      78275             9.769      -0.92                                                                       
 兖州煤业                       5.080   -3.05        829             3.942      -0.71                                                                       
 华能国际                      33.650   -1.44       6060             6.528      -1.84                                                                       
 南方航空                      33.100   -1.08       3399             5.137      -1.97                                                                       
 东方航空                      28.500   -0.28       2137             4.423      -1.50                                                                       
 中芯国际                       4.310   -1.15       9540             0.669      -0.17                                                                       
 （完）

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