港报社评：防“巴拿马”风暴，保港金融清誉--经济日报4月8日

有外国智库指本港金融中心地位被新加坡超越，香港金融业发展难免受内地转型期影响。惟本港眼前更大挑战，实是「巴拿马文件」令本港金融中心被污名化，港府须挺身以正视听。

内地处转型期 港金融折腾难免

英国智库机构Z/Yen昨发表「全球金融中心指数」，伦敦与纽约稳占冠、亚军，惟此前排第三的香港，却滑落至第四，被新加坡赶上，惹不少港人忧心香港跑输新加坡，「纽伦港」格局不再。本港排名下跌，当然值得警惕，亦不应过分担忧。近年本港金融业发展，无论是力吸中资股上市壮大港股，又或力拓人币离岸业务，皆借助内地经济金融发展的东风，现时内地经济、金融正值调整转型，本港金融业发展亦难免出现短期折腾。惟本港整体评分仍达755分，仅差新加坡2分，较第五名的东京仍高出25分，一时排名变动实毋须过于介怀。

相比金融中心的「排名游戏」，本港金融业现实中面对更大的挑战，就是有巴拿马律师行的大量机密文件外泄，透露弹丸之地的香港，离岸公司操作却是全球最活跃，香港金融业协助逃税甚至洗黑钱的指控，甚嚣尘上。「巴拿马文件」事件，令本港作为国际金融中心的名声，遭到污名化。

这些揣测以至指控，对香港显属无理。皆因本港金融业在防控逃税、洗黑钱等违法违规行为，一直奉行国际最高标准，且本港金融业向来规范高效，才吸引来自全球各地的企业与个人，利用本港服务成立离岸公司，以管理资产。

「巴拿马」风暴袭港 港府速正视听

事实上，在巴拿马等地成立离岸公司，往往因营商便利、保障资产等正当需要，并不能与犯法行为相提并论，就如各式各样在港上市公司，往往以离岸公司身份注册。况且现时被揭出的所谓「黑材料」，皆未见在本港有严重违法行为、或揭示本港金融监管出现系统性漏洞，批评本港助长逃税，并不公允。然而，港府莫轻视「巴拿马文件」的严重性。全球多国出于保护自身利益，又或加强打击避税、洗黑钱等需要，对有关问题日益神经敏感，甚至施加制裁。如去年欧洲委员会一度将香港列入避税黑名单，结果几经澄清交涉，才还香港清白。

故港府除要警惕金融业竞争力被超赶，更迫切是以严正态度，澄清外界因「巴拿马文件」对本港的误解，以至无理指控，擦亮本港金融业高监管规格、高效率的金漆招牌。

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