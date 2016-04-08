金石期货：中国期指多空继续坚持，短期振荡在所难免

周四，沪深300指数收盘较前一交易日下跌48.24点，报3209.29点。三大股指期货高开后一路向下，午后有所反弹，但后继无力转头向下，收在全天低位。 总体来看，多方在当前位置更为犹豫，短期期指上攻缺乏动能。空方内部分歧仍在，部分席位在坚持斗争，但有部分席位选择抽身离开。值得注意的是，下周五期指将要交割，下月合约和下季合约持仓量继续增加。(完)