港报社评：机场安检不容破坏，特首特权尚未释疑--信报4月8日

自从美国发生「九一一」恐怖袭击之后，全世界的机场都加强安全检查，防范居心叵测者携带危险物品登机，作为航空枢纽之一的香港当然不例外，基本取态是宁严勿宽，平常如一樽水亦不能通过安检。因此，特首梁振英遭怀疑运用特权，促使机场管理局和航空公司「特事特办」，让其幼女梁颂昕毋须经过正常程序，就能够有人代劳，将她遗留在机场禁区外的手提行李送入禁区，不但关乎「第一家庭」各成员的个人操守，还牵涉到兹事体大的风险管理，绝对不能等闲视之。

据报道，梁颂昕上月二十八日凌晨准备乘搭国泰航机前往美国三藩市，入闸后才发觉手提行李遗留在机场禁区外，她与其母梁唐青仪要求航空公司职员把行李送入禁区，对方以不合规矩为由拒绝，女儿遂向父亲梁振英求救，最终成功令机管局大开方便之门。消息透露，梁振英曾经以一句官威十足的「叫我梁特首」向职员施压。

此事曝光之后全城哗然，经过大半天沉默与沉淀之后，特首办终于在昨日傍晚发表声明，否认梁太以特殊身份进入机场禁区或闸口范围，否认梁颂昕向特首求救，否认特首向机管局施压，否认梁振英向任何人讲过「叫我梁特首」，否认使用任何特权。紧随其后的是梁唐青仪及其女儿的声明，内容大同小异，总之否认所有指控，强调在整件事过程中，梁颂昕无向人表示她是行政长官女儿。

否认归否认，撇开什么人讲过什么话的旁枝末节不谈，当中至关紧要的问题乃在于，梁颂昕的手提行李是不是真的透过其他人士送入禁区交到她手上？根据梁氏母女的声明：「机管局及保安人员在禁区外发现该手提行李，经行政长官太太核实为颂昕拥用。该行李经机场安全检查后送回给颂昕。」换言之，梁颂昕的而且确没有依循应有程序，没有以物主身份亲自携同手提行李接受安检，此举已是严重违规！

须知道，亲自携同手提行李接受安检是必不可少的程序，防止内藏危险物品。教育界立法会议员叶建源月前曾有类同的经验，当时机场人员向身在候机室的他表示，若要取回遗漏的行李，唯一方法是返回离境大堂，再办一次离境手续，而且必须亲自携同行李接受安检，因为机场人员绝对不会容许没有物主的行李送入候机室。

即使梁振英没有讲过「叫我梁特首」，梁颂昕也没有主动向任何人明示或暗示「我爸是梁特」，光是有人代劳把行李送入禁区一事，已然难以洗脱享用特权之嫌。退一万步而言，若然不是第一家庭各成员要求，只是机管局人员心领神会予以额外的方便，最正确的态度还是拒绝接受这种所谓特事特办的优惠待遇，避免瓜田李下。可惜的是，梁氏母女的声明等于承认，特首女儿接受了特殊权宜。

其身不正，何以正人？梁振英不断强调依法施政，偏偏在其身上一次又一次卷起有法不依的疑云，难怪香港的政治环境愈来愈乱七八糟。

行政会议成员兼民建联立法会议员叶国谦认为，机管局应该考虑检讨机制，让「失魂鱼」免却再接受出入境手续，就可取回遗留在禁区外的行李，藉此为第一家庭解窘。我们认为，叶国谦的讲法纯属笑话，如果这样做，岂不是把机场的安检制度尽废武功？要是人人都以失魂为名，让机管局代劳把手提行李送入禁区，保安风险大大增加之余，也会造成不必要的延误。

特首办发表的声明尽管一味否认相关报道，然而对于梁颂昕手提行李被送入禁区一事尚未释疑。机管局昨日证实，梁颂昕的行李是由航空公司职员带入禁区范围，行李已通过安检，强调做法没有违反保安程序。这个讲法就能够洗脱滥权的嫌疑了吗？大家一定会追问，如果不是第一家庭成员，有没有同等待遇？如果没有，那就显得太特殊；如果人人待遇一样，日后势必导致机场大乱。

总而言之，机场检查关乎所有人的安危，谁也不该超然地破坏规矩。

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