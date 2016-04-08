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亚洲 | 2016年 4月 8日 星期五 09:11 BJT

华信万达期货：沪钢高位盘整，沪铝追多需谨慎

以下内容节选自4月8日的《期货日报》：

螺纹钢主力1610合约持续增仓，持仓量已突破350万手，成交量稳中有减。短期钢价继续高位振荡，日内盘中波动幅度增强。日线级别来看，整体上升趋势未变，仍处于通道格局之内。

沪铝主力1606合约上升趋势完好，在通道内12000点高位压力下有所回调，但不改整体上涨格局。沪铝持仓份额日趋增大，成交量也稳中有增。高位压力之下，市场或现套保压力，继续追多风险较大，建议维持观望为宜。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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