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亚洲 | 2016年 4月 8日 星期五 09:18 BJT

长江期货：需求不振，国内铜市多头疲态尽显

以下内容节选自4月8日的《期货日报》：

受宏观经济回暖刺激，大宗商品价格3月出现集体反弹。国内铜企减少一季度精炼铜销量，叠加传统3月的旺季消费采购，刺激沪铜主力一度上冲39000元/吨。然而，随着本轮领涨的铁矿石、螺纹钢等品种涨势放缓，沪铜呈现振荡下跌格局。当由淡季转向旺季带动的消费增量冲击减弱，时间推移对多头不利。

　　综合来看，铜精矿至精炼铜供应并未出现收缩，精炼铜产出仍维持平稳增长。一线城市的房地产新政以及商品房、空调的去库存需求，对精炼铜需求有拉动作用。阶段性旺季因素逐渐耗尽，供应宽松会推动铜市天平逐渐向空头倾斜。操作上，中长线空单可尝试布局。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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