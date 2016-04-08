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亚洲 | 2016年 4月 8日 星期五 09:23 BJT

招金期货：美国4月加息恐成泡影，金价止跌回升

以下内容节选自4月8日的《期货日报》：

因全球股市上涨以及投资者获利了结等因素影响，本周金价大幅波动。不过周四公布的3月会议纪要显示，美联储担忧全球经济面临相当大的下行风险，进一步削弱了4月加息的预期，国际金价回升至1230美元/盎司附近。

　　虽然避险情绪令黄金价格总体处于“小牛”行情氛围之中，但美联储加息话题不断。在经历一季度大幅上扬之后，目前金价回调幅度并不理想，短时黄金投资风险回报比率较高，我们对此维持中性判断。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.（完） (整理 路透中文部)

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