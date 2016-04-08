港报社评：第一家庭遗留行李，机局缘何特殊处理--明报4月8日

行政长官梁振英幼女梁颂昕在机场遗留手提行李的处理过程，传媒的报道涉及施压和滥权指控；梁振英、特首夫人唐青仪与梁颂昕分别发表的声明，则说处理过程并无施压和使用特权。事态陷入罗生门式的莫衷一是。不过，那件遗留在禁区外的行李，并非由乘客亲自到禁区外领取，而是直接交回梁颂昕。她是否获得「特殊处理」，机管局和相关人员必须交代，以彻底消除质疑。

梁颂昕遗留行李禁区外，处理异于一般保安程序

事缘梁颂昕上月28日凌晨，搭乘国泰航班由香港往美国三藩市，唐青仪到机场送行，梁颂昕入闸等候登机期间，发现手提行李遗留在机场禁区外，她与母亲一同处理。乘客入闸后发现行李遗留在禁区外，情况并非罕有，基于机场保安需要，乘客一般必须亲自到禁区外认领行李及重新办理出境手续，因为这样可以确保行李不被其他人放入物品。有关程序不仅本港，其他国家地区的机场都有类似要求，特别是恐怖袭击威胁阴霾不散之下，事属必要。

梁颂昕、唐青仪与机场和机场相关人员交涉过程中，一定会被告知有关程序，梁颂昕为何未亲身取回行李，只有她才知道原因，外界无从猜测。此事所以引起关注，因为涉及第一家庭，特首夫人在现场处理、特首透过电话「了解」此事，他们的角色和做法是否曾经发挥作用，致使梁颂昕未按一般机场保安程序，就获送回遗留在禁区外的行李，乃此事关键所在。

梁振英等人分别发表的两份声明，显示当晚机管局和国泰人员处理此事时，肯定知道事涉第一家庭。事实上，梁振英与女儿通电话时，知道遗留行李的事，他透过女儿的电话与国泰人员了解情况，据说涉及「如果颂昕先行离开香港，留下手提行李之后的认领安排」的说法。至于唐青仪在现场与有关人员的交涉，相信她的特首夫人身分并非什么秘密，她提出过什么意见处理禁区外的手提行李，则未见披露。

按唐青仪和梁颂昕的声明，是「机管局及保安人员在禁区外发现该手提行李，经行政长官太太核实为颂昕拥有。该行李经机场安全检查后送回给颂昕」。声明提及的过程与一般认知的机场保安规定不同。然则，机场及保安人员是否有「特殊处理」？他们凭什么判断做法符合航机安全的严格规定？这些疑问都应该有所交代。

第一家庭的两份声明，表明「没有向任何人施压」、「亦无使用任何特权」，若「特殊处理」与梁振英等人无关，则机场安检为何轻易妥协？若因为事涉第一家庭，则这种逢迎权贵的做法就绝对不能接受。因此，机管局处理此事有什么考虑，须向社会交代，让公衆判别机管局是否善尽守护机场保安的责任。

是否保安漏洞，社会高度关注

对于这类事件，公衆观感与施压、特权有关，是很自然的反应。梁振英与家人声明，让公衆可以从他们的说法审视事态是否正常，就声明内容，若说此事涉及权力使用不当，以目前所知情况并不成立。

不过，梁颂昕遗留在禁区外的行李，那么轻易就获得送回，是否显示机场保安有漏洞，作为权力当局理应关注。事实上，除了有政客藉此让梁振英难堪之外，更多人关注是事态暴露了机场保安问题，例如有空勤人员说物主不在场就找人拿遗留的行李入禁区，在保安和反恐角度，「非常令人不安」。可以说，社会上对此事的关注和回响，施压、特权只是其中一面，人们同样关注机场保安是否有问题，因为即使制度设计再严谨、保安要求再严格，但是人的因素往往会使努力功亏一篑，此乃此事折射出来的更重要一面。

机管局表示取回梁颂昕的行李，通过安检才带入禁区，交回物主，并强调事情的处理程序没有违反一直以来的机场保安程序，云云。然则，机管局需要解释，航班乘客入闸后，发现行李遗留在禁区外，须亲自到禁区外认领及重新办理出境手续的规定，是「必需」抑或可以「酌情」处理？这一点必须厘清，让日后遇到同样情况的人，可以知所遵行。老实说，若机场保安也可以酌情因人而异，则大件事了，一个靠人治而非制度规例管理的机场保安，可靠吗？机管局甚至政府就此都要想清楚。

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