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亚洲 | 2016年 4月 8日 星期五 09:20 BJT

宝城期货：大连棕榈油期价短线调整或将开启

以下内容节选自4月8的《期货日报》：

市场炒作减产预期有所消退，清明节后国内棕榈油期货呈现高位调整的态势，主力1609合约期价维持在5500—5600元/吨区间。

　　从均线系统来看，短期5日和10日均线出现横向走平趋势，暗示未来高位调整的格局可能会持续，不过下方20日和40日均线依然维持右上45度角的发散形态，且二者均线间的距离依然较大，表明棕榈油期价中期上扬趋势仍得到良好延续，有望坚定多头在价格回调时重新介入的信心。

　　从MACD技术指标分析，昨日棕榈油1609合约DIFF与DEA指标出现重合，后期有发生死叉的趋势，且下方开始露出绿柱，表明空头力量开始强于多头，短线调整或将开启。

　　操作上，对棕榈油1609合约而言，前期多单可考虑逢高出局，激进的短线投资者可考虑少量空单参与。(完)

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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)

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