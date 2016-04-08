宝城期货：大连棕榈油期价短线调整或将开启

国际油市：亚洲380-cst燃料油近月跨月价差小跌，暗示供应增加
路透新加坡1月17日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周二下跌，行业消息人士表示，在周四新加坡国际企业发展局(IES)公布岸上库存之前，这暗示本周流入新加坡的套利船货数量可能增加。
以下内容节选自4月8的《期货日报》：
市场炒作减产预期有所消退，清明节后国内棕榈油期货呈现高位调整的态势，主力1609合约期价维持在5500—5600元/吨区间。
从均线系统来看，短期5日和10日均线出现横向走平趋势，暗示未来高位调整的格局可能会持续，不过下方20日和40日均线依然维持右上45度角的发散形态，且二者均线间的距离依然较大，表明棕榈油期价中期上扬趋势仍得到良好延续，有望坚定多头在价格回调时重新介入的信心。
从MACD技术指标分析，昨日棕榈油1609合约DIFF与DEA指标出现重合，后期有发生死叉的趋势，且下方开始露出绿柱，表明空头力量开始强于多头，短线调整或将开启。
操作上，对棕榈油1609合约而言，前期多单可考虑逢高出局，激进的短线投资者可考虑少量空单参与。(完)
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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
路透新加坡1月17日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周二下跌，行业消息人士表示，在周四新加坡国际企业发展局(IES)公布岸上库存之前，这暗示本周流入新加坡的套利船货数量可能增加。
路透新加坡1月17日 - 亚洲石脑油裂解价差周二上涨0.6%至两日高位每吨97.98美元，反应汽油基本面强劲，但过去两天最终用户的石脑油现货需求较为迟滞。
路透1月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 307 26 - - * 2月 305.3 56 305.9 14 * 3月 302.8 164 304.3 153 * 4月 299.6 304 301.5 203 * 5月 300.5 1,624 300.8 484 * 6月 299.7 8,310 300.2 2,709 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)