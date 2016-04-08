宝城期货：大连棕榈油期价短线调整或将开启

从均线系统来看，短期5日和10日均线出现横向走平趋势，暗示未来高位调整的格局可能会持续，不过下方20日和40日均线依然维持右上45度角的发散形态，且二者均线间的距离依然较大，表明棕榈油期价中期上扬趋势仍得到良好延续，有望坚定多头在价格回调时重新介入的信心。