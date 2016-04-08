徽商期货：沪胶不宜过度看涨

以下内容节选自4月8日的《期货日报》：

清明节后，下游重卡销售数据再次攀升，为沪胶市场带来基本面的支撑，现货价格抗跌也制约了价格回调的空间。不过，从资金层面看，产业空头集中度不断提高，基于此，我们认为当前的行情仍是反弹而非反转。

总体来说，从下游重卡行业的大幅改善和现货的抗跌效应来看，目前沪胶的反弹行情仍有延续的基础，但是产业空头压力也不容小觑，因此不宜过度看涨。投资者参与反弹以逢低操作为主，切忌追高入场，重点关注1609合约在11500元/吨的支撑。(完)

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