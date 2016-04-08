港报社评：提升检控成功率，彰显法治遏暴乱--文汇报4月8日

涉嫌参与旺角暴乱而被控暴动罪及非法集结的43名被告，昨日再次提堂，其中10人因证据不足获撤销控罪，其余被告全部获准保释，下月再提堂。竟有多达10人在旺角暴乱检控中脱罪，反映当日情况混乱，暴徒故意蒙面掩饰，警方认人举证存在相当困难。当局不仅要加强协助警方执法的装备，更应积极考虑制订禁止蒙面法，提升检控暴徒的成功率；司法机构亦应从严从速依法处置违法暴徒，彰显法治，扮演好良好法治、社会秩序守护者的角色。

旺角暴乱的暴徒肆意纵火掟砖，疯狂攻击警员，全港震惊。大部分被捕者被控以暴动罪，最高可判刑10年，若能成功定罪并处以具阻吓力的刑期，对打击暴力违法行为，遏止近期鼓吹「流血革命」的「港独」，具有指标性意义，社会各界对此次检控和审判高度关注。不料，法庭审理尚未正式进行，就有多达10名被告因证据不足而获撤控，令期望扞卫法治的市民大失所望，亦难免影响警方除暴安良的士气。

出现多人因证据不足而获撤控的意外结果，陈曼琪、黄国恩、庄永灿等多位律师一致认为，暴乱当晚场面非常混乱，警方控制场面本已疲于奔命，而拘捕疑犯后认人存在不少困难。旺角暴乱是一场有组织、有预谋的暴乱，事件发生在深夜，很多暴徒都是蒙面而来，刻意逃避法律制裁。

香港实行普通法，强调宁纵毋枉，对刑事的入罪要求严谨，对疑犯作出检控，要符合律政司的检控指引及政策，包括证据是否充分、定罪的成功机会要作出通盘考虑；法庭更要在证据毫无合理疑点下，才作出定罪。旺角暴乱的环境对警方提供检控证据相当不利，在认人环节出现困难，导致罪犯脱罪，是十分无奈的事。

暴力违法，纵火袭警，却能全身而退，逍遥法外，当然会刺激违法者得寸进尺，违法暴乱恐怕变本加厉。亡羊补牢，当局首先要检讨提升警方的执法能力，包括增加前线警力，加强警员控制场面的专业培训，动用更多资源，在往后的示威或防暴行动中，为执勤警员配置摄录装置，把疑犯的容貌衣着、身体特征及犯罪行为全摄下来，作为有力的证据，增加日后检控的成功机会。

监于本港的游行示威抗争日趋暴力化，示威者蒙面行违法之事又企图逃避刑责，特区政府应认真研究示威时禁止蒙面的立法，要示威者以庐山真面目示人，不能任由他们肆无忌惮地违法施暴。禁止蒙面法针对的是非法集会和暴乱情况，对暴力违法产生阻吓力，不会影响大部分市民参与合法示威及平时戴口罩出街的自由和私隐，而且在美国、加拿大及欧洲多国早已实行，为保障社会治安，防止暴力泛滥，制订禁止蒙面法，事不宜迟，相信会得到主流民意的支持。

目前，仍有数十名旺角暴乱的被告等候法庭裁决。旺角暴乱大部分被捕者被控暴动罪，性质严重，影响恶劣。暴乱若不受法律应有制裁，被轻轻放过，必然愈演愈烈，香港永无宁日。香港作为法治社会，司法机构作为法治的最后屏障，既要保障个人自由和权利，也必须保护公众安全、秩序和生存权利，进行公平公正的审讯，作出不偏不倚的判决。

2011年英国伦敦发生暴乱，英国国会马上紧急立法，授权法庭速审速判。最后有2,138人被判有罪，大部分人被判即时监禁，平均刑期为14月，被判入狱的总年数为1800年。英国的司法大臣就表示，法庭、法官及监狱当局紧密地工作，为的就是令对社区进行攻击的人及时面对司法制裁。香港的法治制度源自英国，旺角暴乱损害香港国际声誉，严重冲击法治，践踏香港核心价值，香港的司法机构必须参考英国处理暴乱的经验，绝不能姑息纵容违法暴徒。

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