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亚洲 | 2016年 4月 8日 星期五 09:24 BJT

金鹏期货：大连豆粕期价将继续维持弱势振荡走势

以下内容节选自4月8日的《期货日报》：

3月份以来，外盘豆类触底反弹，再次运行至振荡区间上沿。但大连豆粕明显偏弱，在前期振荡区间偏下方游走。展望后市，南北美大豆供应依旧充裕，而国内豆粕需求持续不振，大连豆粕仍将维持弱势振荡走势，不排除再见前期低点的可能。

以目前可以预见的信息来看，国内外豆粕市场依旧处于供大于求的格局中。下一个引发豆类上涨行情的利多因素或许是美国大豆种植、生长出现问题，在此之前，豆粕期价将继续维持偏弱走势。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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