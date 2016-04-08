港报社评：经济阴云涌，港难重现“大时代”--星岛日报4月8日

今天是本港股市发力进入「大时代」一周年。经历过几个月惊心动魄的急升暴跌，内地和本港股市打回原形后更继续倒跌，现在总算喘定，政府和投资者都重金买了个惨痛教训。 一年前的今日，是复活节连同清明节长假后的首个交易天，港股井喷式涌上，短短六个交易天升了三千四百多点，单日成交曾经超过二千九百一十五亿元，恒生指数在月内升到二万八千五百多点，是二○○八年金融海啸以来最高位，之后掉头下挫，经历金融海啸以来最大的二千多点单日跌幅。 即使股市后来回稳，恒指昨日收市二万零二百多点，仍比「大时代」高位跌了接近三成，而部分曾经炒到飞天的细价股，更加令投资者血本无归。 沪股休养后重现蠢动 去年今日港股开始暴涨，主要原因是中央官员唱好股市以提振经济，令内地股市热火朝天，加上股市沪港通落实和中央容许公募基金投资港股，带给投资者一片美好憧憬。 可是内地股市疯炒至危险边缘，最后在六月爆煲，中央「暴力救市」，股市在短暂反弹后无以为继，变成愈救愈跌。八月中央又实施汇率改革，让人民币兑美元一下子贬值一成多，到今年初的熔断机制加剧跌市，逼使中央叫停。 连串风波不但令监管机构换官，也令中央吸取了过度用「有形之手」干预市场的教训，并且稍缓改革步伐，例如延迟深港通和暂停新股上市机制改革，让股市恢复元气，降低金融风险。 内地股市喘定后，近日又蠢蠢欲动，复活节前上海证券交易所综合指数连升七天，在内地惊涛骇浪期间纷纷外流的资金，近日更有迹象重新流入。美国放缓加息步伐，纾缓了新兴市场撤资的忧虑，之前铺天盖地「唱衰」中国经济前景的声音有所收敛，反而内地最新数据显示，制造业和服务业都恢复扩张形态，再加上市场憧憬Ａ股今年六月可能纳入摩根士丹利国际资本指数(MSCI)，都有利内地股市。 「纽伦坡」对港响警钟 不过，无论内地大妈还是本地散户，余悸犹在，两地股市预计不容易复制去年的「大时代」上落。尤其是本港股市，正受到经济下滑的阴霾笼罩。楼市进入调整期，旅游、酒店和零售等相关行业收入急挫，自由行旺区出现一间又一间租不出的店铺，政府预计今年经济增长似有还无，要靠「一次过措施」刺激消费来保增长稳就业。 全球大环境本已令本港经济面对艰巨挑战，需要官民多花精神时间去为突破发展瓶颈找新出路，偏偏本港内部近年耗费大量时间在政治争议，令经济雪上加霜，连最新公布的全球金融中心指数，香港都被新加坡稍为超越，跌出三甲，「纽伦港」变成「纽伦坡」，更加警示港人要重新聚焦经济，这不但关乎股市的短期上落，更关乎社会民生的长远发展。