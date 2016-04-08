中国债市动态：国债期货强势转升现券改善暂有限，关注下周经济数据

路透上海4月8日 - 中国银行间债市周五早盘国债期货大幅反弹，现券则弱势整理，不同券种收益率涨跌互现。交易员称，对基本面的判断将主导债券后市走向，密切关注下周出炉的经济金融数据。

北京一险资交易员称，早间10年国债收益率下降，但三年、10年国开债收益率仍有小幅上行。目前机构对后市分歧较大，在数据出炉前，多空情绪仍在拉锯。

“看月初数据，经济确实在改善，库存好转，需求也回升了；但放到更长期，二、三季度市场分歧很大，到底是短期复苏还是长期向好，都看下周了，”她说。

中国下周将密集发布宏观经济、金融及贸易数据，其中周一(11日)3月物价数据将率先出炉。路透此前调查中值显示，食品价格春节后未能如期回落，加上基数效应，3月CPI同比涨幅预计续升至2.5%；而随着部分重要生产资料价格的上涨，PPI跌幅有望进一步收窄。

剩余期限近10年的国债160004最新报价 在2.9250%/2.8850%，上日尾盘为2.93%/2.90%。

上海一银行交易员亦称，早盘现券情绪改善不明显，从交投情况看，卖盘仍然居多。至于国债期货的强势反弹，他认为或因隔夜海外风险资产表现不佳，及早盘中国股市下跌助长避险情绪。

中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1606 早盘收报101.025元，较上日结算价上涨0.18%；10年期国债主力合约T1606 收报99.685元，较上日结算价涨0.23%。