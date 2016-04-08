中国债市动态：国债期货强势转升现券改善暂有限，关注下周经济数据

国际油市：亚洲380-cst燃料油近月跨月价差小跌，暗示供应增加
路透新加坡1月17日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周二下跌，行业消息人士表示，在周四新加坡国际企业发展局(IES)公布岸上库存之前，这暗示本周流入新加坡的套利船货数量可能增加。
路透上海4月8日 - 中国银行间债市周五早盘国债期货大幅反弹，现券则弱势整理，不同券种收益率涨跌互现。交易员称，对基本面的判断将主导债券后市走向，密切关注下周出炉的经济金融数据。
北京一险资交易员称，早间10年国债收益率下降，但三年、10年国开债收益率仍有小幅上行。目前机构对后市分歧较大，在数据出炉前，多空情绪仍在拉锯。
“看月初数据，经济确实在改善，库存好转，需求也回升了；但放到更长期，二、三季度市场分歧很大，到底是短期复苏还是长期向好，都看下周了，”她说。
中国下周将密集发布宏观经济、金融及贸易数据，其中周一(11日)3月物价数据将率先出炉。路透此前调查中值显示，食品价格春节后未能如期回落，加上基数效应，3月CPI同比涨幅预计续升至2.5%；而随着部分重要生产资料价格的上涨，PPI跌幅有望进一步收窄。
剩余期限近10年的国债160004最新报价 在2.9250%/2.8850%，上日尾盘为2.93%/2.90%。
上海一银行交易员亦称，早盘现券情绪改善不明显，从交投情况看，卖盘仍然居多。至于国债期货的强势反弹，他认为或因隔夜海外风险资产表现不佳，及早盘中国股市下跌助长避险情绪。
中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1606 早盘收报101.025元，较上日结算价上涨0.18%；10年期国债主力合约T1606 收报99.685元，较上日结算价涨0.23%。
中国股市沪综指 周五早盘收跌0.9%。隔夜全球市场方面，周四美国公债收益率普降，至2月底来最低水准，因油价下滑，且投资人担心全球经济成长继续放缓；德国公债收益率跌穿0.10%，因欧洲央行官员暗示愿意进一步放宽货币政策，此前美联储流露对升息的谨慎态度。(完) (发稿 吕雯瑾；; 审校 张喜良)
路透新加坡1月17日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周二下跌，行业消息人士表示，在周四新加坡国际企业发展局(IES)公布岸上库存之前，这暗示本周流入新加坡的套利船货数量可能增加。
路透新加坡1月17日 - 亚洲石脑油裂解价差周二上涨0.6%至两日高位每吨97.98美元，反应汽油基本面强劲，但过去两天最终用户的石脑油现货需求较为迟滞。
路透1月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 307 26 - - * 2月 305.3 56 305.9 14 * 3月 302.8 164 304.3 153 * 4月 299.6 304 301.5 203 * 5月 300.5 1,624 300.8 484 * 6月 299.7 8,310 300.2 2,709 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)