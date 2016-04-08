香港已公布经济指标--2016/4/8

国际油市：亚洲380-cst燃料油近月跨月价差小跌，暗示供应增加
路透新加坡1月17日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周二下跌，行业消息人士表示，在周四新加坡国际企业发展局(IES)公布岸上库存之前，这暗示本周流入新加坡的套利船货数量可能增加。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按年 % 2016年2月 零售销售值 -20.6* -6.6^ +14.8 2016年2月 零售销售量 -19.5* -5.2 +18.1 2016年2月 综合消费物价指数(CPI) +3.1 +2.7 +4.6 2016年2月 甲类消费物价指数(CPI A) +3.6 +2.9 +6.5 2015年第四季 本地生产总值(GDP) +1.9 +2.3 +2.2 ------------------------------------------------------------------------------------------ 15年12月-16年2月 15年11月-16年1月% 14年12月-15年2月% % 失业率 3.3 3.3 3.3 ------------------------------------------------------------------------------------------ （以下以10亿港元为单位 当月 前月 上年同期 ） 2016年2月 贸易赤字／盈余 -33.15 -17.48 -35.88 注： *为已经更新 ^经修订数据。（完） （路透中文新闻部：+852-2843 6318；传真 852-2539 6546；chinese.newsdesk@thomsonreuters.com） ***如欲提取相关资料，请在下列代码上按左鼠键两次*** 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大....... 日本......... 欧洲............... 台湾......... 中国.......... 已公布经济指标一览 美国............... 日本......... 欧洲............... 韩国......... 中国................. 香港......... 澳洲.............. 台湾.........
路透新加坡1月17日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周二下跌，行业消息人士表示，在周四新加坡国际企业发展局(IES)公布岸上库存之前，这暗示本周流入新加坡的套利船货数量可能增加。
路透新加坡1月17日 - 亚洲石脑油裂解价差周二上涨0.6%至两日高位每吨97.98美元，反应汽油基本面强劲，但过去两天最终用户的石脑油现货需求较为迟滞。
路透1月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 307 26 - - * 2月 305.3 56 305.9 14 * 3月 302.8 164 304.3 153 * 4月 299.6 304 301.5 203 * 5月 300.5 1,624 300.8 484 * 6月 299.7 8,310 300.2 2,709 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)