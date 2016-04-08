韩国经济：3月大型百货店销售从跌势中反弹，但折扣店销售下滑

国际油市：亚洲380-cst燃料油近月跨月价差小跌，暗示供应增加
路透新加坡1月17日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周二下跌，行业消息人士表示，在周四新加坡国际企业发展局(IES)公布岸上库存之前，这暗示本周流入新加坡的套利船货数量可能增加。
路透首尔4月8日 - 韩国企划财政部周五公布的初步数据显示，3月大型百货店销售自上个月的跌势中反弹。
数据显示，现代百货 、乐天购物 和新世界 运营的百货店3月合计销售较上年同期增长4.8%。
2月百货店销售下降1.9%，因为假期因素造成干扰。
数据还显示，折扣店2月销售下降7.0%，3月同比再度下降1.4%。
同时，在韩国生产的汽车销量3月较上年同期猛增18.9%，创五个月最快增速，归功于政府计划延长购车税惠措施。2月汽车销量增长9.0%。
企划财政部表示，在购车税惠等政策、出口改善以及信心回升的支撑下，韩国经济浮现出越来越多的复苏迹象，但仍面临全球增长迟缓以及金融市场波动等风险。(完)
(编译 王兴亚；审校 戴素萍)
路透新加坡1月17日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周二下跌，行业消息人士表示，在周四新加坡国际企业发展局(IES)公布岸上库存之前，这暗示本周流入新加坡的套利船货数量可能增加。
路透新加坡1月17日 - 亚洲石脑油裂解价差周二上涨0.6%至两日高位每吨97.98美元，反应汽油基本面强劲，但过去两天最终用户的石脑油现货需求较为迟滞。
路透1月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 307 26 - - * 2月 305.3 56 305.9 14 * 3月 302.8 164 304.3 153 * 4月 299.6 304 301.5 203 * 5月 300.5 1,624 300.8 484 * 6月 299.7 8,310 300.2 2,709 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)