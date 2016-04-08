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亚洲 | 2016年 4月 8日 星期五 09:39 BJT

韩国经济：3月大型百货店销售从跌势中反弹，但折扣店销售下滑

路透首尔4月8日 - 韩国企划财政部周五公布的初步数据显示，3月大型百货店销售自上个月的跌势中反弹。

数据显示，现代百货 、乐天购物 和新世界 运营的百货店3月合计销售较上年同期增长4.8%。

2月百货店销售下降1.9%，因为假期因素造成干扰。

数据还显示，折扣店2月销售下降7.0%，3月同比再度下降1.4%。

同时，在韩国生产的汽车销量3月较上年同期猛增18.9%，创五个月最快增速，归功于政府计划延长购车税惠措施。2月汽车销量增长9.0%。

企划财政部表示，在购车税惠等政策、出口改善以及信心回升的支撑下，韩国经济浮现出越来越多的复苏迹象，但仍面临全球增长迟缓以及金融市场波动等风险。(完)

(编译 王兴亚；审校 戴素萍)

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