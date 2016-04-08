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亚洲 | 2016年 4月 8日 星期五 09:54 BJT

中国新债：河南下周四招标发行500亿元一般地方债，期限三至10年

路透上海4月8日 - 中国河南省财政厅周四公告，将于下周四(14日)招标发行总额500亿元人民币的一般地方债，期限三、五、七、10年。

上述一般地方债为河南省今年第一批，全部为置换债券。三年和10年期发行规模为各100亿元，五年和七年为150亿元。

四期债招标时间为4月14日9:20-10:00，自4月15日起发行并计息，当日发行结束。中债资信评估有限公司对上述债券的评级为AAA。

上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标区间均为招标日前一至五个工作日，中债银行间固定利率国债收益率曲线中，同期限国债收益率算术平均值与该平均值上浮15%之间。

中国财政部此前发布通知，明确今年各地地方债发行节奏，同时要求地方财政着手改善地方债流动性，并探索面向社会保险基金、住房公积金、企业年金、职业年金、保险公司等机构投资者和个人投资者发行地方债，推进地方债投资主体多元化。

路透统计数据显示，中国2015年地方政府债累计发行38,350.6188亿元，其中公开招标占比近八成，定向发行占比约两成。 (完)

参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 吕雯瑾；审校 黄凯)

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