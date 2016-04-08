《香港重要政经日程》--4月8日-5月9日

国际油市：亚洲380-cst燃料油近月跨月价差小跌，暗示供应增加
路透新加坡1月17日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周二下跌，行业消息人士表示，在周四新加坡国际企业发展局(IES)公布岸上库存之前，这暗示本周流入新加坡的套利船货数量可能增加。
================== 今日重要政经消息=================
4月8日（周五）
09:00 维达国际 股东周年大会。
11:30 东亚银行 股东周年大会。
彩虹集团新能源0438.HK在中国举行临时股东大会。
11:30 金山能源0663.HK在香港举行股东特别大会。
================== 近期重要政经消息=================
*4月14日（周四）
公布3月底外汇基金境外资产。
4月18日（周一）
14:00 第一电讯集团 在中国举行临时股东大会。
中国海外 公布首季度业绩。
*4月19日（周二）
公布1-3月失业率。
4月21日（周四）
11:30 金石矿业 在中国举行股东特别大会。
* 公布3月份消费物价指数。
4月22日（周五）
中国建筑国际 公布首季度业绩。
中车时代电气 公布首季度业绩。
4月26日（周二）
公布3月份进出口数字。
中国平安保险 公布首季度业绩。
4月27日（周三）
马钢 公布首季度业绩。
维达国际 公布首季度业绩。
4月28日（周四）
中海发展 公布首季度业绩。
*4月29日（周五）
公布3月份M-3货币供应数字。
公布3月底止外汇基金总资产。
*5月5日（周四）
公布3月份零售销售数字。
5月6日（周五）
09:30 中海物业 股东周年大会。
10:00 香港飞机工程 在香港举行股东周年大会。
11:30 中国海外发展 股东周年大会。
*5月9日（周一）
14:30 嘉里建设 在香港举行股东周年大会。
注：（1）*代表新增。
（2）路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）
路透新加坡1月17日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周二下跌，行业消息人士表示，在周四新加坡国际企业发展局(IES)公布岸上库存之前，这暗示本周流入新加坡的套利船货数量可能增加。
路透新加坡1月17日 - 亚洲石脑油裂解价差周二上涨0.6%至两日高位每吨97.98美元，反应汽油基本面强劲，但过去两天最终用户的石脑油现货需求较为迟滞。
路透1月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 307 26 - - * 2月 305.3 56 305.9 14 * 3月 302.8 164 304.3 153 * 4月 299.6 304 301.5 203 * 5月 300.5 1,624 300.8 484 * 6月 299.7 8,310 300.2 2,709 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)