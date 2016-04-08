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货币新闻 | 2016年 4月 8日 星期五 10:22 BJT

芝加哥期市：小麦价格企稳，但可能创下四个月最大周线跌幅

交投最活跃的玉米期货 本周迄今涨逾2%，为四个月最大涨幅。
    
    美国农业部出口销售报告显示，3月31日止当周，美国旧作小麦净取消总计58,100吨订单，为当前销售年
最差表现。
    
    分析师原本预计旧作小麦净销售15-35万吨。
    
    美国农业部对美国冬小麦优良率评级为59%，优于预期。
    
    预计美国大平原地区普遍迎来降雨，也将令农作物市场承压。
    
    美国农业部出口销售报告显示，3月31日止当周，美国销售945,200吨2015/16年度玉米，以及175,100吨20
16/17年度玉米作物，符合预期。
    
    中国农业部周四表示，中国计划到2020年将玉米种植面积减少约820万英亩，并提高大豆产量，以满足国
内食品需求。
    
        
    ---------------------------0131GMT----------------------------------
      合约               价格     变动   涨跌%     两日       30日   RSI
                                                   涨跌%    移动均值
    CBOT小麦           456.75    -0.25  -0.05%    -3.64%     465.54   36
    CBOT玉米           361.50     0.00  +0.00%    +1.33%     362.54   50
    CBOT大豆           904.25    -0.25  -0.03%    -0.06%     892.93   50
    CBOT稻米            $9.84   -$0.01  -0.10%    +0.51%     $10.31   36
    美国原油           $37.91    $0.65  +1.74%    +0.42%     $37.43   53
    汇率 
    欧元/美元          $1.137  -$0.002  -0.15%    -0.22%
    美元/澳元           0.753   -0.001  -0.20%    -0.97%

    附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
        
    CBOT大豆         CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米         CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦         CBOT小麦持仓       
    ICE棉花          ICE棉花持仓        
    ICE软性商品      谷物期货          
    橡胶市场报导     马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶     <0#SNR:>  泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶    <0#JRU:>  印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶  <0#SRU:>  马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶     <0#ARU:>  新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 孙国玉/李爽  审校 张涛/戴素萍)

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