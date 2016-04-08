芝加哥期市：小麦价格企稳，但可能创下四个月最大周线跌幅

交投最活跃的玉米期货 本周迄今涨逾2%，为四个月最大涨幅。 美国农业部出口销售报告显示，3月31日止当周，美国旧作小麦净取消总计58,100吨订单，为当前销售年 最差表现。 分析师原本预计旧作小麦净销售15-35万吨。 美国农业部对美国冬小麦优良率评级为59%，优于预期。 预计美国大平原地区普遍迎来降雨，也将令农作物市场承压。 美国农业部出口销售报告显示，3月31日止当周，美国销售945,200吨2015/16年度玉米，以及175,100吨20 16/17年度玉米作物，符合预期。 中国农业部周四表示，中国计划到2020年将玉米种植面积减少约820万英亩，并提高大豆产量，以满足国 内食品需求。 ---------------------------0131GMT---------------------------------- 合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI 涨跌% 移动均值 CBOT小麦 456.75 -0.25 -0.05% -3.64% 465.54 36 CBOT玉米 361.50 0.00 +0.00% +1.33% 362.54 50 CBOT大豆 904.25 -0.25 -0.03% -0.06% 892.93 50 CBOT稻米 $9.84 -$0.01 -0.10% +0.51% $10.31 36 美国原油 $37.91 $0.65 +1.74% +0.42% $37.43 53 汇率 欧元/美元 $1.137 -$0.002 -0.15% -0.22% 美元/澳元 0.753 -0.001 -0.20% -0.97% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 孙国玉/李爽 审校 张涛/戴素萍)