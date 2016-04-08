芝加哥期市：小麦价格企稳，但可能创下四个月最大周线跌幅

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，巴拿马型运费走低
波罗的海海岬型船运价指数 上扬41点，或2.79%，至1,509点。海岬型船舶日均获利上升153美元，报11,155美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
交投最活跃的玉米期货 本周迄今涨逾2%，为四个月最大涨幅。 美国农业部出口销售报告显示，3月31日止当周，美国旧作小麦净取消总计58,100吨订单，为当前销售年 最差表现。 分析师原本预计旧作小麦净销售15-35万吨。 美国农业部对美国冬小麦优良率评级为59%，优于预期。 预计美国大平原地区普遍迎来降雨，也将令农作物市场承压。 美国农业部出口销售报告显示，3月31日止当周，美国销售945,200吨2015/16年度玉米，以及175,100吨20 16/17年度玉米作物，符合预期。 中国农业部周四表示，中国计划到2020年将玉米种植面积减少约820万英亩，并提高大豆产量，以满足国 内食品需求。 ---------------------------0131GMT---------------------------------- 合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI 涨跌% 移动均值 CBOT小麦 456.75 -0.25 -0.05% -3.64% 465.54 36 CBOT玉米 361.50 0.00 +0.00% +1.33% 362.54 50 CBOT大豆 904.25 -0.25 -0.03% -0.06% 892.93 50 CBOT稻米 $9.84 -$0.01 -0.10% +0.51% $10.31 36 美国原油 $37.91 $0.65 +1.74% +0.42% $37.43 53 汇率 欧元/美元 $1.137 -$0.002 -0.15% -0.22% 美元/澳元 0.753 -0.001 -0.20% -0.97% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 孙国玉/李爽 审校 张涛/戴素萍)
波罗的海海岬型船运价指数 上扬41点，或2.79%，至1,509点。海岬型船舶日均获利上升153美元，报11,155美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
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路透伦敦1月17日 - 根据周二公布的一份基金经理人调查，有关美国候任总统特朗普经济政策及政策失误的相关疑虑本月大幅上升，促使他们握有更多现金，尽管他们预期成长及通胀将进一步上扬。