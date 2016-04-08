《路透晚报》--4月8日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国外贸：跨境电子商务零售进口商品清单出炉，服装鞋帽奶粉纸尿裤均在内

中国财政部公布跨境电子商务零售进口商品清单，共包括1,142个八位税号商品，服装鞋帽、部分化妆品、以及配方奶粉和纸尿裤等均在清单之列。

--《焦点》中国新一轮债转股能否真正“市场化”推进存疑

中国正酝酿通过债转股，以达到化解银行业不良资产风险及助企业降杠杆的一箭双雕之效，而“市场化原则”无疑是其最大标签。不过，银行如何能在甄别标的、行使股东权利、股权退出等具体操作中落实这一原则，一些监管层和金融机构人士仍表示出疑虑。

【金融】

--中国金融：国开行征求部分分行意见，拟试点棚户区改造组合贷款--消息

中国政府力求经济稳增长和房地产去库存，棚户区改造作为一项重大民生和发展工程正加速发力。两位消息人士透露，国家开发银行日前向其部分地方分行征求意见，拟在浙江省衢州市区棚户改造项目开展组合贷款创新试点。

--香港个股：天津银行沪分行票据买入返售业务发生风险事件，涉资7.86亿元

中国城市商业银行--天津银行称，其上海分行票据买入返售业务发生一宗风险事件，经核查涉及金额7.86亿元人民币。

--中国房地产：央行上海总部要求银行每月上报沪房产新政后个贷受理情况

中国央行上海总部下发通知，要求各银行如实填报3月25日至4月12日期间，各行按照上海房产新政标准受理的个人住房贷款有关情况，以更全面及时了解3.25房产新政后个贷市场情况。

--《台湾金融市场一周展望》镁光灯聚焦台积电但恐唱独角戏，静观美国超级财报周

台股在清明节前后变盘的说法似有几分真实，外资在节后连日卖超令股市摇摇欲坠。不过周末前外资的期货多单留仓再现大增，预期外资将维持偏高持股水位，并等待下周台积电的投资人说明会和美股超级财报周登场。

【固定收益】

--《分析》资金回暖中国央行转为净回笼，流动性后续承压政策待看通胀

季度初期中国银行间资金面明显缓和，央行公开市场结束三周净投放转为净回笼。但本月中下旬将有大量中期借贷便利(MLF)到期，同时迎来季度缴税，后续流动性压力不可小视。

--中国新债：农发行今年发债量将超万亿，探索债券发行品种创新--副行长

中国农业发展银行副行长殷久勇表示，近年来，农发行市场化债券发行规模不断扩大，预计今年政策性金融债券发行量将超过万亿元人民币；继续探索债券发行品种的创新，积极尝试发行扶贫专项债券、绿色债券、超长债等新品种，满足不同投资者需求。

--中国债市：兴业银行与星展银行达成上海自贸区首笔利率互换交易

中国货币网官方微信称，今日兴业银行资金营运中心与星展银行上海分行在全国银行间同业拆借中心的自贸区交易系统，达成首笔自贸区利率互换交易，标志着利率互换产品在上海自贸区实现零的突破。

--《中国债市每日综述》现券小幅震荡IRS略跌，交投热情不高静待数据出炉

中国银行间债市国债期货表现稍强，但现券未脱震荡，利率互换IRS略跌。市场人士表示，消息面保持清淡，市场交投动力不足，在下周宏观经济数据密集出炉之前，债市整体乏善可陈，收益率在1-2个基点上下小幅波动。

--新债招标：中国三个月贴现国债加权收益率2.0533%，获1.7亿元追加

中国财政部公告称，今日上午招标的100亿元人民币三个月期(91天)贴现国债，获得1.7亿元追加认购，最终发行101.7亿元。此前业内人士透露，该贴现国债加权中标收益率为2.0533%，边际中标收益率为2.1128%，投标倍数2.57倍。

--新债招标：黑龙江三至10年一般地方债利率较下限上浮29-32bp--业内人士

业内人士透露，黑龙江省下午招标的三、五、七和10年一般地方债，中标利率为2.62%、2.77%、3.09%和3.18%，较投标区间下限分别上浮29、29、30、32个基点(bp)，对应投标倍数为1.27、1.28、1.22和1.19倍。

--中国票据市场：季初转贴利率回落，后续资金面承压限制再降空间

进入二季度初，资金面转好收票需求有所恢复，中国票据市场转贴利率本周明显回落，幅度约20个基点(bp)。具体品种上，受央行政策导向推动，操作风险更低的电票更受青睐，价格依旧较同类纸票偏低。

【外汇】

--《综述》中国引SDR为外储报告货币数据，为弱化美元影响再添一抹亮色

中国3月外汇储备结束此前连续四个月跌势出现小幅回升，此次央行并首次发布了以SDR(特别提款权)作为外储报告货币数据，为弱化美元影响再添一抹“亮色”。分析人士指出，中国的巨额外储以美元计价时常面临计价货币大幅变动导致的估值变动，央行此次引入SDR作为报告货币，可更客观的反映外储综合价值，此举是也为践行此前央行行长周小川提出的扩大SDR使用。

--《人民币综述》巨额汇兑损失唤不醒对冲热情，中资企业仍选择“裸奔”

去年8.11小汇改以来，人民币波幅增大让沉浸多年“温柔乡”的众多中资企业猛然受伤，汇兑净损失惊人；然2016年，仍有不少中资尤其是国企汇兑上选择继续“裸奔”。市场人士呼吁，尽快放开相关政策限制、改善不合理交易机制及企业对衍生品的认知偏差，增加企业抵御汇兑风险能力。

--中国汇市：人民币收盘缩量小跌，客盘基本均衡自营成波动主推手

人民币兑美元即期收盘缩量小跌，中间价因隔夜国际美元探底回升而下跌。交易员称，近期由于国际美元整体持稳，市场进入相对稳定时期，客盘结售汇基本均衡，短期料难脱离当前波动区间，但美元与人民币的负相关性不断增强，需关注主要交易时段美元指数动向。

【证券/行业】

--中国证券：券商资本杠杆率将进行优化，设定为不低于8%--证监会

中国证监会表示，将对《证券公司风险控制指标管理办法》进行修订，将原有净资产比负债、净资本比负债两个杠杆控制指标，优化为一个资本杠杆率指标（核心净资本/表内外资产总额），并设定不低于8%的监管要求。

--中国股市：沪综指连三日收跌，市场避险情绪上升大盘抛压加大

中国股市沪综指连续第三日收跌。分析师指出，今日大盘低开低走，成交量有所萎缩。大盘此前无量冲高后，短期获利回吐压力增大，另外近日市场传将有部分解禁股到期，加之外围市场走弱，市场避险情绪上升，诸因素叠加致大盘抛压加大，但回撤空间料有限。

--《技术分析》中国股市沪综指3,000点料多空继续争持

中国股市沪综指本周冲高后再现回落，量能逐级递减显示人气不足。技术面显示，市场面弱势下跌与政策面护盘拉涨交替持续扭曲大盘，国家队死扛无法根本扭转大盘趋势，短线多空料继续围绕3,000点争持但上方压力不减，最终股指料回归跌势。

--中国能源：天然气价改新方案制定中，居民与非居民价格有望并轨--报载

据21世纪经济报道报导，中国有关部门正在研究新天然气价格方案，近期相关文件有望出台，其中最重要的是非居民天然气价格与居民天然气价格有望并轨。

--香港个股：东亚银行主席李国宝称很有信心连任董事，无意发新股集资

香港最大的独立本地银行--东亚银行主席兼行政总裁李国宝称，很有信心可以连任董事，并指公司无意发行新股集资。

--中国个股：浙江龙盛拟斥资约40亿控股亚邦股份，委贷35亿予亚邦集团

曾曝出债券违约事件的中国亚邦控股集团拟出让旗下上市公司控股权来救急，旗下亚邦股份和其竞争对手浙江龙盛达成共识，后者将斥资35-40亿元人民币认购亚邦股份增发股份，成为其控股股东，并以委托贷款形式向亚邦集团借款30-35亿元。

--台股业绩：台积电3月合并营收730.9亿台币，年增1.1%

全球晶圆代工龙头--台湾台积电公布，3月合并营收730.9亿台币，按年增1.1%，按月增22.7%。

--企业并购：华润集团医疗业务分支借壳凤凰医疗，交易涉资逾37.2亿港元

中国华润集团旗下的医疗机构业务分支拟透过资产注入方式借壳凤凰医疗，交易涉及逾37.2亿港元。

--中国个股：江淮汽车与蔚来汽车推进新能源汽车等合作，规模约100亿元

中国汽车大厂安徽江淮汽车股份有限公司公告称，其已与汽车研发企业--上海蔚来汽车有限公司签署期限为五年的合作框架协议，双方将全面推进新能源汽车、智能网联汽车产业链合作，预计整体合作规模约100亿元人民币。

--中国个股：恒信移动投资美国虚拟现实公司，获大中国区内容分销权