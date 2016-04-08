台湾债市：五年券殖利率早盘下跌，随欧美债市走多

国际油市：亚洲380-cst燃料油近月跨月价差小跌，暗示供应增加
路透新加坡1月17日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周二下跌，行业消息人士表示，在周四新加坡国际企业发展局(IES)公布岸上库存之前，这暗示本周流入新加坡的套利船货数量可能增加。
路透台北4月8日 - 台湾五年指标公债殖利率周五早盘下跌。交易员表示，主要反映投资人避险需求升温，欧美债市走多题材，不过交易商追价心态相当审慎，操作以当冲为主。
他们指出，市场仍在观望13日10年增额公债105/4R发行前交易殖利率会怎么开出，此外，美国指标10年期公债 殖利率已来到相对低点，后续是否正式跌破1.70%也是观察重点。
〞(殖利率)下得不乾脆，量没出来。〞一位银行交易员说。
另一证券商交易员则称，台债交易量明显萎缩，代表大家操作心态相当审慎，虽然市场气氛仍旧偏多，但目前流动性不佳，一旦遇到利空反而筹码出不掉，因此多看少做为宜。
本地时间10:21，五年券105/05期 跌0.75基点至0.5290%，成交56.5亿台币；10年期公债105/4 殖利率跌1.39基点至0.8076%，成交2.5亿台币；台股加权指数 则涨0.20%。
交易员预估，今日10年券105/4殖利率主要区间暂看在0.80-0.82%；五年券105/05区间则在0.52-0.535%。
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路透新加坡1月17日 - 亚洲石脑油裂解价差周二上涨0.6%至两日高位每吨97.98美元，反应汽油基本面强劲，但过去两天最终用户的石脑油现货需求较为迟滞。
路透1月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 307 26 - - * 2月 305.3 56 305.9 14 * 3月 302.8 164 304.3 153 * 4月 299.6 304 301.5 203 * 5月 300.5 1,624 300.8 484 * 6月 299.7 8,310 300.2 2,709 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)