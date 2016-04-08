台湾债市：五年券殖利率早盘下跌，随欧美债市走多

路透台北4月8日 - 台湾五年指标公债殖利率周五早盘下跌。交易员表示，主要反映投资人避险需求升温，欧美债市走多题材，不过交易商追价心态相当审慎，操作以当冲为主。

他们指出，市场仍在观望13日10年增额公债105/4R发行前交易殖利率会怎么开出，此外，美国指标10年期公债 殖利率已来到相对低点，后续是否正式跌破1.70%也是观察重点。

〞(殖利率)下得不乾脆，量没出来。〞一位银行交易员说。

另一证券商交易员则称，台债交易量明显萎缩，代表大家操作心态相当审慎，虽然市场气氛仍旧偏多，但目前流动性不佳，一旦遇到利空反而筹码出不掉，因此多看少做为宜。

本地时间10:21，五年券105/05期 跌0.75基点至0.5290%，成交56.5亿台币；10年期公债105/4 殖利率跌1.39基点至0.8076%，成交2.5亿台币；台股加权指数 则涨0.20%。

交易员预估，今日10年券105/4殖利率主要区间暂看在0.80-0.82%；五年券105/05区间则在0.52-0.535%。

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