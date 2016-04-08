台湾汇市：台币兑美元盘初随亚币走跌，惟出口商抛汇卖需出笼收敛贬幅

国际油市：亚洲380-cst燃料油近月跨月价差小跌，暗示供应增加
路透新加坡1月17日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周二下跌，行业消息人士表示，在周四新加坡国际企业发展局(IES)公布岸上库存之前，这暗示本周流入新加坡的套利船货数量可能增加。
路透台北4月8日 - 台币兑美元 周五盘初走跌。汇银人士指出，随着日圆升势暂歇且稍有走弱，带动台币及韩元等亚币区间偏跌，不过台币贬幅扩大吸引出口商抛汇卖需出笼收敛贬幅。
他们表示，台北外汇开盘一小时成交量1.62亿美元，交投持稳，主要来自出口商在台币靠向32.500的抛汇意愿明显提高，至于外资早盘买卖汇双向交易皆有，暂看不出明显方向。
〞一往32.500靠，出口商就多很多。〞一位公营银行交易员说。
另位民营银行交易主管指出，台股盘初上涨，表现优于其他亚股，主要受到外资着墨较深的台积电 走扬所支撑，后续观察外资是否在台股转卖为买，短线外资动向续将左右台币后市。
美国股市周四走低，因油价下滑，以及对全球经济的担忧重燃，令美元兑日圆下滑，并促使投资者逃离风险资产。
今日台币实质交易区间在32.436-32.484，上日实质交易区间在32.349-32.449。
本地时间10:24，韩元兑美元 报1,156.2，上日收在1,151.4；台股加权指数 则涨0.22%。
在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘扩大；目前一个月美元/台币远汇 报32.393/32.433，上日收在32.420。
交易员预测今日主要实质交易区间：
•32.400-32.500
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路透1月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 307 26 - - * 2月 305.3 56 305.9 14 * 3月 302.8 164 304.3 153 * 4月 299.6 304 301.5 203 * 5月 300.5 1,624 300.8 484 * 6月 299.7 8,310 300.2 2,709 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)