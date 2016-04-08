澳新汇市：澳元和新西兰元本周兑美元和日圆料录得沉重跌幅

国际油市：亚洲380-cst燃料油近月跨月价差小跌，暗示供应增加
路透新加坡1月17日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周二下跌，行业消息人士表示，在周四新加坡国际企业发展局(IES)公布岸上库存之前，这暗示本周流入新加坡的套利船货数量可能增加。
另外，铜价的大幅下滑也削弱了对于商品货币的需求。
“又一波避险情绪在主导市场，澳元目前在测试0.7500美元水准，”OANDA Australia and Asia Pacific资深交易员Stephen Innes称。
日圆大幅升值也令众多今年年初借入日圆建立美元多头部位的投资者备受打击。空头回补操作波及所有日圆交叉汇率，澳元兑日圆 周四下滑2.6%。
澳元兑日圆周线料录得4.1%的跌幅，将是年底第二大跌幅。
同样，周四新西兰元兑日圆 跌2%至七个月低位。本周至今累计跌逾4%。
新西兰元兑美元 报0.6789，自前一交易日高点0.6864回落。本周已累计下跌1.7%。(完)
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全部现汇报价 (编译 高琦/刘秀红；审校 徐文焰/王兴亚)
路透新加坡1月17日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周二下跌，行业消息人士表示，在周四新加坡国际企业发展局(IES)公布岸上库存之前，这暗示本周流入新加坡的套利船货数量可能增加。
路透新加坡1月17日 - 亚洲石脑油裂解价差周二上涨0.6%至两日高位每吨97.98美元，反应汽油基本面强劲，但过去两天最终用户的石脑油现货需求较为迟滞。
路透1月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 307 26 - - * 2月 305.3 56 305.9 14 * 3月 302.8 164 304.3 153 * 4月 299.6 304 301.5 203 * 5月 300.5 1,624 300.8 484 * 6月 299.7 8,310 300.2 2,709 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)