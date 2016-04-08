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亚洲 | 2016年 4月 8日 星期五 10:59 BJT

澳新汇市：澳元和新西兰元本周兑美元和日圆料录得沉重跌幅

另外，铜价的大幅下滑也削弱了对于商品货币的需求。

“又一波避险情绪在主导市场，澳元目前在测试0.7500美元水准，”OANDA Australia and Asia Pacific资深交易员Stephen Innes称。

日圆大幅升值也令众多今年年初借入日圆建立美元多头部位的投资者备受打击。空头回补操作波及所有日圆交叉汇率，澳元兑日圆 周四下滑2.6%。

澳元兑日圆周线料录得4.1%的跌幅，将是年底第二大跌幅。

同样，周四新西兰元兑日圆 跌2%至七个月低位。本周至今累计跌逾4%。

新西兰元兑美元 报0.6789，自前一交易日高点0.6864回落。本周已累计下跌1.7%。(完)

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全部现汇报价 (编译 高琦/刘秀红；审校 徐文焰/王兴亚)

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