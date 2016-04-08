香港个股：东亚银行主席李国宝称很有信心连任董事，无意发新股集资

路透香港4月8日 - 香港最大的独立本地银行--东亚银行 主席兼行政总裁李国宝周五称，很有信心可以连任董事，并指公司无意发行新股集资。

东亚银行上午举行周年股东大会，会上议案之一为重选李国宝在内的八名董事，但东亚第四大股东、国际知名对冲基金Elliott Capital此前呼吁股东投票反对李国宝连任，并获得机构投资者顾问Glass Lewis支持。

被问及是否有信心连任时，李国宝向记者表示，“很有信心。”然后转身步入会场，未作进一步评论。

现年76岁的李国宝自1977年起担任东亚董事，自1997年起获委任为主席。其两名儿子李民桥及李民斌同于2014年获委任为执行董事，继续兼任副行政总裁，负责银行业务的日常管理，也是董事会中最年青成员之一。

据一名股东代表称，Elliott的代表在会上发问，关于董事会有没有研究向第三方发行新股，李国宝回应说“没有”，并指如要发行新股，应该是以供股形式筹资。

Elliott去年开始“狙击”东亚，先是入禀香港法院要求东亚公开向日本三井住友银行的配股文件，并质疑配股需要及行为的正当性。与此同时，Elliott秘密增持东亚股份至7%，然后将行动升级，公开呼吁东亚股东促请东亚溢价卖盘，又指银行管理不善，最新一招就是呼吁股东反对李国宝连任。

东亚股东会大约于中午12时半结束，稍后将公布各项议案投票结果。今天出席股东会人数约数百名，其中一名股东郑先生称，现时各间银行都面对不同隐忧，东亚属于不过不失，李国宝可留任两至三年，期间逐步放权予年青一代；另一名小股东李先生则称，不赞成东亚卖盘，因其投资主要目的是收取股息，故认为稳定至上。

东亚为香港五间本地系统重要性银行之一，但股权分散。据联交所最新资料显示，最大股东日本三井住友 的持股比例为18.24%，第二大股东西班牙Criteria Caixa及第三大股东国浩 分别持股17.24%及14.15%。

而李国宝的持股比例为3.49%，连同其余六名李氏家族董事，合共持有东亚近9%的股份。