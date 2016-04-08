日本股市：日圆强势打压日经指数早盘下滑，业绩预警拖累迅销股价

国际油市：亚洲380-cst燃料油近月跨月价差小跌，暗示供应增加
路透新加坡1月17日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周二下跌，行业消息人士表示，在周四新加坡国际企业发展局(IES)公布岸上库存之前，这暗示本周流入新加坡的套利船货数量可能增加。
索尼 下跌1.5%，日立制作所 下跌0.8%，轮胎出口商普利司通 挫跌1.1%。
由于担心日圆升值对日本经济的影响，日本官员已暗示可能会干预。日本财务大臣麻生太郎周五对日圆快速升值发出新的警告，称必要时日本政府将采取行动。
“在周末来临前我们看到一些人在出脱多仓，由于日圆升值速度惊人，投资者的买盘不多，”Parry International Trading的董事总经理Gavin Parry说。
“迅销也在早盘拖累股市。”
迅销 大跌逾11%，该公司之前将净利预估下调一半，称其在日本及海外的优衣库品牌折扣店上半年营业利润大幅减少。
东证股价指数 跌0.2%至1,269.75点，本周料将下跌2.4%。
JPX-日经400指数 跌0.2%至11,461.47点。(完)
路透新加坡1月17日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周二下跌，行业消息人士表示，在周四新加坡国际企业发展局(IES)公布岸上库存之前，这暗示本周流入新加坡的套利船货数量可能增加。
路透新加坡1月17日 - 亚洲石脑油裂解价差周二上涨0.6%至两日高位每吨97.98美元，反应汽油基本面强劲，但过去两天最终用户的石脑油现货需求较为迟滞。
路透1月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 307 26 - - * 2月 305.3 56 305.9 14 * 3月 302.8 164 304.3 153 * 4月 299.6 304 301.5 203 * 5月 300.5 1,624 300.8 484 * 6月 299.7 8,310 300.2 2,709 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)