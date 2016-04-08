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亚洲 | 2016年 4月 8日 星期五 11:21 BJT

日本股市：日圆强势打压日经指数早盘下滑，业绩预警拖累迅销股价

索尼 下跌1.5%，日立制作所 下跌0.8%，轮胎出口商普利司通 挫跌1.1%。

由于担心日圆升值对日本经济的影响，日本官员已暗示可能会干预。日本财务大臣麻生太郎周五对日圆快速升值发出新的警告，称必要时日本政府将采取行动。

“在周末来临前我们看到一些人在出脱多仓，由于日圆升值速度惊人，投资者的买盘不多，”Parry International Trading的董事总经理Gavin Parry说。

“迅销也在早盘拖累股市。”

迅销 大跌逾11%，该公司之前将净利预估下调一半，称其在日本及海外的优衣库品牌折扣店上半年营业利润大幅减少。

东证股价指数 跌0.2%至1,269.75点，本周料将下跌2.4%。

JPX-日经400指数 跌0.2%至11,461.47点。(完)

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