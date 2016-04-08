台湾股市：在逢低承接买盘支撑下上涨，然交投气氛审慎

国际油市：亚洲380-cst燃料油近月跨月价差小跌，暗示供应增加
路透新加坡1月17日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周二下跌，行业消息人士表示，在周四新加坡国际企业发展局(IES)公布岸上库存之前，这暗示本周流入新加坡的套利船货数量可能增加。
路透台北4月8日 - 台湾股市周五上涨，有试探性的逢低承接买盘，涨势由科技及半导体类股所主导，中止三日跌势。
交易员多表示，涨势可能难以长久，因这与海外市场疲态相左，且第一季贸易数据即将出炉。
0252 GMT，台湾加权股价指数 上涨0.2%至8,507.46点，上日收低0.3%。
金融保险类指数 下跌0.5%，但电子类指数 上涨0.5%。
半导体类指数 上涨1.1%，由台积电 大涨近2%所带动。
台积电将在今日收盘后公布3月营收，今年前两个月营收较去年同期下滑近13%。(完)
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全部现汇报价 (编译 张明钧; 审校 杜明霞)
路透新加坡1月17日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周二下跌，行业消息人士表示，在周四新加坡国际企业发展局(IES)公布岸上库存之前，这暗示本周流入新加坡的套利船货数量可能增加。
路透新加坡1月17日 - 亚洲石脑油裂解价差周二上涨0.6%至两日高位每吨97.98美元，反应汽油基本面强劲，但过去两天最终用户的石脑油现货需求较为迟滞。
路透1月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 307 26 - - * 2月 305.3 56 305.9 14 * 3月 302.8 164 304.3 153 * 4月 299.6 304 301.5 203 * 5月 300.5 1,624 300.8 484 * 6月 299.7 8,310 300.2 2,709 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)