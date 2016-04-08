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亚洲 | 2016年 4月 8日 星期五 11:17 BJT

台湾股市：在逢低承接买盘支撑下上涨，然交投气氛审慎

路透台北4月8日 - 台湾股市周五上涨，有试探性的逢低承接买盘，涨势由科技及半导体类股所主导，中止三日跌势。

交易员多表示，涨势可能难以长久，因这与海外市场疲态相左，且第一季贸易数据即将出炉。

0252 GMT，台湾加权股价指数 上涨0.2%至8,507.46点，上日收低0.3%。

金融保险类指数 下跌0.5%，但电子类指数 上涨0.5%。

半导体类指数 上涨1.1%，由台积电 大涨近2%所带动。

台积电将在今日收盘后公布3月营收，今年前两个月营收较去年同期下滑近13%。(完)

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全部现汇报价 (编译 张明钧; 审校 杜明霞)

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