路透调查：拉美货币前景改善，因国内政治因素及美国谨慎对待加息

路透布宜诺斯艾利斯/巴西利亚4月7日 - 路透调查显示，拉美货币前景愈发向好，因全球投资者信心普遍改善，加上巴西政局可能变动，不过预计震荡走势仍将持续。

拉美货币3月已从2016年初的沉重跌势中反弹，因随着美联储担心中国经济减速而持鸽派立场，投资者对风险资产的押注升温，但策略师担心这可能很快改变。

调查采访的28位市场分析师预估中值显示，目前预测12个月后巴西雷亚尔 兑美元料达到4.025，较上月调查结果4.250高5%。

雷亚尔3月创逾13年来最大单月涨幅，巴西股市亦强劲上涨，因总统罗塞夫遭弹劾的可能性加大。

但近来这股乐观情绪减退，因迹象显示，若罗塞夫遭弹劾，副总统特梅尔(Michel Temer)将难以建立强有力的执政联盟。

在本月稍晚的弹劾投票前，巴西政治危机导致的动荡料将主导市场焦点。

在拉美其他国家方面，对墨西哥经济成长的预期下降，也可能重燃波动性。

调查显示，墨西哥披索兑美元 一年后料来到17.40，较上月调查结果涨近1%。哥伦比亚披索 和智利披索兑美元 一年后料分别报3,100和690，亦高于上月调查结果。

Austin Rating的Alex Agostini指出，新兴汇市近期的剧烈波动局面，“今年很有可能会持续，主要因美国货币政策动向。”