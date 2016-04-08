路透调查：拉美货币前景改善，因国内政治因素及美国谨慎对待加息

标题新闻：德国外长称就英国首相提出的“略为清晰”的退欧方式表示欢迎
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路透布宜诺斯艾利斯/巴西利亚4月7日 - 路透调查显示，拉美货币前景愈发向好，因全球投资者信心普遍改善，加上巴西政局可能变动，不过预计震荡走势仍将持续。
拉美货币3月已从2016年初的沉重跌势中反弹，因随着美联储担心中国经济减速而持鸽派立场，投资者对风险资产的押注升温，但策略师担心这可能很快改变。
调查采访的28位市场分析师预估中值显示，目前预测12个月后巴西雷亚尔 兑美元料达到4.025，较上月调查结果4.250高5%。
雷亚尔3月创逾13年来最大单月涨幅，巴西股市亦强劲上涨，因总统罗塞夫遭弹劾的可能性加大。
但近来这股乐观情绪减退，因迹象显示，若罗塞夫遭弹劾，副总统特梅尔(Michel Temer)将难以建立强有力的执政联盟。
在本月稍晚的弹劾投票前，巴西政治危机导致的动荡料将主导市场焦点。
在拉美其他国家方面，对墨西哥经济成长的预期下降，也可能重燃波动性。
调查显示，墨西哥披索兑美元 一年后料来到17.40，较上月调查结果涨近1%。哥伦比亚披索 和智利披索兑美元 一年后料分别报3,100和690，亦高于上月调查结果。
Austin Rating的Alex Agostini指出，新兴汇市近期的剧烈波动局面，“今年很有可能会持续，主要因美国货币政策动向。”
阿根廷披索兑美元 一年后料在16.6，表明随着该国在金融孤立15年后终于重返债市，投资者并不预期阿根廷会让披索再次大幅贬值。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
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路透伦敦1月17日 - 根据周二公布的一份基金经理人调查，有关美国候任总统特朗普经济政策及政策失误的相关疑虑本月大幅上升，促使他们握有更多现金，尽管他们预期成长及通胀将进一步上扬。
路透1月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 307 26 - - * 2月 305.3 56 305.9 14 * 3月 302.8 164 304.3 153 * 4月 299.6 304 301.5 203 * 5月 300.5 1,624 300.8 484 * 6月 299.7 8,310 300.2 2,709 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)