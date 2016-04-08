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亚洲 | 2016年 4月 8日 星期五 11:26 BJT

标题新闻：菲律宾2016年电子产品出口料较去年成长2-5%，2月时预估为成长0-4%-SEIPI

注：SEIPI为菲律宾半导体与电子产业协会的缩写

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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