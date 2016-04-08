《全球汇市》美元兑日圆走坚，但周线仍料将收低

国际油市：亚洲380-cst燃料油近月跨月价差小跌，暗示供应增加
路透新加坡1月17日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周二下跌，行业消息人士表示，在周四新加坡国际企业发展局(IES)公布岸上库存之前，这暗示本周流入新加坡的套利船货数量可能增加。
“我们认为，日本央行4月27-28日召开会议时采取某种货币政策举措 ，以抑制日圆涨势的可能性上升，”瑞士信贷亚太私人银行部门资深汇市 分析师Heng Koon How表示。 Heng补充称，日本当局抛售日圆干预汇市的可能性愈发难以判断。 欧元兑美元 小跌约0.1%报1.1366美元，周四高见1.1454，为10 月来高位。 美元指数 涨约0.1%报94.579，周线或持平。 纽约 当日 今年来 2 015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1365 1.1375 -0.09 +4.65 1. 0860 美元/日圆 108.65 108.20 +0.42 -9.68 12 0.30 欧元/日圆 123.49 123.10 +0.32 -5.35 13 0.47 美元/瑞郎 0.9563 0.9554 +0.09 -4.54 1. 0018 英镑/美元 1.4067 1.4054 +0.09 -4.55 1. 4738 美元/加元 1.3104 1.3143 -0.30 -5.31 1. 3839 美元/离岸人民币 6.4906 6.4848 +0.09 -1.18 6. 5680 澳元/美元 0.7531 0.7501 +0.40 +3.52 0. 7275 新西兰元/美元 0.6780 0.6775 +0.07 -0.66 0. 6825 澳元/日圆 81.850 81.190 +0.81 -6.59 87 .620 新西兰元/日圆 73.680 73.310 +0.50 -10.12 81 .980 英镑/日圆 152.82 152.12 +0.46 -13.77 17 7.22 澳元/新西兰元 1.1103 1.1070 +0.30 +4.12 1. 0664 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间) 报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 AF X= 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 NF X= (编译 刘秀红/王颖/蔡美珍/李婷仪/李爽 审校 白云/李春喜/杜明霞/ 龚芳)
路透新加坡1月17日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周二下跌，行业消息人士表示，在周四新加坡国际企业发展局(IES)公布岸上库存之前，这暗示本周流入新加坡的套利船货数量可能增加。
路透新加坡1月17日 - 亚洲石脑油裂解价差周二上涨0.6%至两日高位每吨97.98美元，反应汽油基本面强劲，但过去两天最终用户的石脑油现货需求较为迟滞。
路透1月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 307 26 - - * 2月 305.3 56 305.9 14 * 3月 302.8 164 304.3 153 * 4月 299.6 304 301.5 203 * 5月 300.5 1,624 300.8 484 * 6月 299.7 8,310 300.2 2,709 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)