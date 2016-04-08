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亚洲 | 2016年 4月 8日 星期五 12:08 BJT

《全球汇市》美元兑日圆走坚，但周线仍料将收低

“我们认为，日本央行4月27-28日召开会议时采取某种货币政策举措
，以抑制日圆涨势的可能性上升，”瑞士信贷亚太私人银行部门资深汇市
分析师Heng Koon How表示。
    
    Heng补充称，日本当局抛售日圆干预汇市的可能性愈发难以判断。
    
    欧元兑美元 小跌约0.1%报1.1366美元，周四高见1.1454，为10
月来高位。
    
    美元指数 涨约0.1%报94.579，周线或持平。
    
    
                                          纽约   当日  今年来  2
015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  
收市价
    
    欧元/美元            1.1365  1.1375  -0.09  +4.65  1.
0860
    美元/日圆            108.65  108.20  +0.42  -9.68  12
0.30
    欧元/日圆         123.49  123.10  +0.32  -5.35  13
0.47
    美元/瑞郎            0.9563  0.9554  +0.09  -4.54  1.
0018
    英镑/美元            1.4067  1.4054  +0.09  -4.55  1.
4738
    美元/加元            1.3104  1.3143  -0.30  -5.31  1.
3839
    美元/离岸人民币      6.4906  6.4848  +0.09  -1.18  6.
5680
    澳元/美元            0.7531  0.7501  +0.40  +3.52  0.
7275
    新西兰元/美元        0.6780  0.6775  +0.07  -0.66  0.
6825
    澳元/日圆         81.850  81.190  +0.81  -6.59  87
.620
    新西兰元/日圆     73.680  73.310  +0.50 -10.12  81
.980
    英镑/日圆         152.82  152.12  +0.46 -13.77  17
7.22
    澳元/新西兰元     1.1103  1.1070  +0.30  +4.12  1.
0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)
报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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CN]
    人民币报导              韩元报导              [KRW/
CN]
    南非兰特报导            亚洲盘现汇报价          AF
X=   
    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          NF
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 (编译 刘秀红/王颖/蔡美珍/李婷仪/李爽  审校 白云/李春喜/杜明霞/
龚芳)

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